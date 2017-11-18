نواب مصريون يحذرون من عبث «النظام القطري» بملف مياه النيل

القاهرة (مواقع إخبارية)

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، (البرلمان)، أن زيارة رئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام ديسالين إلى الدوحة تؤكد استمرار قطر في التآمر على الدولة المصرية وممارسة الدور العدائي، مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات جدية نحو العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة، طبقاً لصحيفة (اليوم السابع). وقال النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: «إن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى قطر تبعث بأكثر من رسالة، الأولى تتمثل في أنه بعد الفشل في المباحثات الأخيرة نتيجة التشدد الإثيوبي وجدت قطر ضالتها، واتفقت على الفور مع رئيس الوزراء الإثيوبي لزيارة قطر، لتعطى رسالة لمصر بأن قطر عازمة على العبث في ملف المياه».

وقال بكري في تصريحاتٍ للصحيفة اليومية: «الأمر الآخر أن رئيس الوزراء الإثيوبي أراد أن يستبق الأمور، وأن ينقل مصر إلى معركة أخرى، من خلال زياراته قطر والاتفاق مع مستثمرين قطريين على الاستثمار في إثيوبيا، واستكمال تمويل سد النهضة وغيره من السدود». وتابع: «أرى أن إثيوبيا تدفع الأمور سريعًا نحو الأزمة المستحكمة مع مصر بقصد الإفلات من الإجراءات المصرية، والشكاوى التي يمكن أن تتقدم بها مصر للجهات الأفريقية والدولية».

من جانبه، قال النائب محمد أبو حامد: «إن دور الدولة المصرية ودول المقاطعة أن تجهز للخطوات التالية، لأن من الواضح أن الإدارة القطرية لن تتراجع عن سلوكياتها العدائية تجاه المنطقة، سواء بدعم الأنشطة ضد مصر والسعودية والإمارات والبحرين أو دعم أنشطة الإرهاب، وكلها تكون بهدف الإضرار بالبلاد». وأضاف: «على الدول العربية أن تحدد خطواتها التالية طبقاً للقانون الدولي، ووفقاً للأدلة والتحرك إلي المحكمة الدولية»، موضحاً «أن هناك أموراً وإجراءات يستطيعون التحرك من خلالها، خاصة أنه أصبح من الواضح أن الحكومة القطرية متمسكة بمواقفها العدائية تجاه دول المنطقة». وتابع النائب أبو حامد: «قطر تعمل ضدنا في ملف المياه، وبالتالي على حكومتنا أن تضع خططًا لمواجهة ذلك، فهل سنقف لنقول إن قطر تتحرك ضدنا؟ من المفترض أن يكون التفكير حول كيفية التصدي لذلك».

وقال: «هناك دولة تعادي مصالحي، وبالتالي من المفترض أن نعمل على كيفية حماية تلك المصالح، سواء بالإجراءات القانونية ضدها، أو بالتحاور مع الدول التي نرتبط معها بمصالح مشتركة، بتأكيد أن قطر تدعم وتحمس وتحفز أي نشاط يعمل ضد مصر ومصالحها، وهذا واضح، فقطر لن تتراجع عنه».