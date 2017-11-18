قطر تنفذ مخططاً لتقسيم ليبيا إلى دويلات متناحرة

أحمد مراد (القاهرة)
كشف مفكرون وسياسيون عن أبعاد الدور التآمري الذي لعبته قطر في أحداث الثورة الليبية، وقالوا: «إن النظام الحاكم في قطر أنفق مليارات الدولارات من أجل تخريب ليبيا». وأشاروا إلى أن جزءاً كبيراً جداً من المليارات القطرية ذهبت إلى التنظيمات والجماعات المسلحة، لتنفيذ مخطط مشبوه، يهدف إلى تقسيم ليبيا إلى دويلات متناحرة ومتصارعة.
وأوضح المفكر والسياسي الليبي إبراهيم الغويل أن الدور الذي لعبته قطر في ليبيا وبقية دول الربيع العربي، جزء من سيناريو، كان مصمماً للمنطقة العربية، يعمل على تفتيت الدول العربية عبر إثارة الفتن والفوضى بين شعوبها، مشيراً إلى أن قطر هي من عرضت نفسها على أميركا والغرب للقيام بهذا الدور، وقالت لهم: «لديكم بعض الأعمال في المنطقة تريدون القيام بها، وليس من المناسب أن تقوم بها إسرائيل، وأنتم تكلفون بها آخرين يقومون بها على استحياء، وإننا على استعداد لأن نقوم بكل ما تريدونه من دون استحياء».وتابع الغويل: «مخطط التخريب والتدمير الذي نجحت قطر في تنفيذه في ليبيا، كان مقرراً أن يتم تنفيذه في العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها دول ما يسمى الربيع العربي، ولكنه فشل في مصر، بفضل صلابة وتماسك الجيش المصري، وللأسف نجح مخطط قطر التآمري في ليبيا وسوريا، وإلى حد كبير في اليمن، وفي الحقيقة أنه ليس بالأمر الغريب على قطر أن تلعب هذا الدور المشبوه، حيث إن دورها التآمري معروف وممتد منذ أكثر من 25 عاماً، وبالتحديد منذ أن تولى الحكم في قطر الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، والذي عرض على الغرب أن يلعب هذا الدور المشبوه بالمجان، وفي المقابل استضاف القاعدة الأميركية على أراضي بلاده لكي تحميه، ولابد أن يعلم العرب جميعاً أن قطر عرضت نفسها من دون حياء للقيام بالأدوار التي لا تستطيع إسرائيل أن تؤديها في الوطن العربي».
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من جانبه، أشار بلال الدوي، مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، ومؤلف كتاب «قطر إسرائيل الصغرى ورأس الأفعى»، إلى أنه في 17 مايو 2013، خرجت تظاهرات في عدد من المدن الليبية تندد بالتدخل القطري السافر في الشؤون الداخلية للبلاد، حيث قام بعض متظاهري بنغازي بحرق دمية تشبه حمد بن خليفة، بعد ضربها بالحذاء، كما تم حرق العلم القطري في مدينة طبرق، وعلى أثر ذلك قام السفير القطري في ليبيا محمد بن ناصر بن جاسم بتوجيه تحذير شديد اللهجة للحكومة الانتقالية المؤقتة والمؤتمر الوطني العام، واصفاً إياهم، الحكومة والمؤتمر، بأنهما «ناكرا الجميل». كما قال محمد بن ناصر: «مثل هذه التصرفات والأفعال ستزعج الأسرة الحاكمة في قطر، وسينعكس ذلك على العلاقات بين البلدين، ولابد أن يتذكر قادة ليبيا أنه لولا الشيخ حمد بن خليفة لما انتصرت الثورة في ليبيا».
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وقال: أمير قطر أخذ على عاتقه إنجاح مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي دعت له كوندليزا رايس سنة 2005، ولم يعتمد في مهمته على الأساليب العسكرية التي استعملتها الولايات المتحدة وإسرائيل واللتان أثبتتا فشلهما في كل من لبنان والعراق، بل اعتمد على تدمير البنى الأمنية والاجتماعية لدول عربية محددة، وذلك لتيسير بناء الشرق الأوسط الجديد، والذي يتلخص مضمونه على تأسيس كنتونات ضعيفة طائفية وعرقية تكون بديلاً للدول العربية، وإفشال الدول العربية، وجعلها مطمعاً للتنظيمات الإرهابية، وتقسيمها إلى دويلات صغيرة ومتصارعة.