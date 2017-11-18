محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات وعُمان أخوة وصداقة وتواصل ومحبة

أبوظبي (الاتحاد)

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التهاني والتبريكات لسلطنة عُمان الشقيقة، بمناسبة عيدها الوطني الـ47، وقال سموه في تغريدات على «تويتر»: «نبارك لسلطنة عُمان الشقيقة عيدها الوطني الـ47 الذي يُتوج 47 عاماً من المنجزات، ويعكس أسمى معاني النجاح للنهضة العمانية، في ظلّ قيادة أخي السلطان قابوس المعظم.. دولة الإمارات وسلطنة عُمان أخوة وصداقة بين الدولتين، وتواصل ومحبة دائمة بين الشعبين، نفخر بنجاحهم، ونسعد بنهضتهم، ونشاركهم أفراحهم».

وأرفق سموه تغريداته بمقطع فيديو، يوضح علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين.

كما عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة، وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «نبارك لسلطنة عُمان الجارة والشقيقة باليوم الوطني الـ47، تجمعنا روابط الأخوة المتجذرة في عمق التاريخ، ولشعبها العزيز كل الأمنيات بالتقدم والرخاء، في ظل باني نهضتها السلطان قابوس، حفظه الله».

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تغريدة على «تويتر»: «لعُمان المجد والوفاء والأصالة المتجذرة والتاريخ العريق، نرفع أجمل التهنئات افتخاراً واعتزازاً بعيدها الوطني الـ 47، متمنين لها مزيداً من التقدم والنجاح تحت راية السلطان قابوس. كل عام وعُمان بكل خير ومحبة وازدهار».

وتزين عدد من معالم الإمارات بعلم سلطنة عُمان الشقيقة، احتفاء بهذه المناسبة.