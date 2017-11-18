ابن غليطة: التجربة تمنح نظرة أكثر شمولية على التعديلات المطلوبة

دبي (الاتحاد)

شهدت مباراة الوصل أمام ضيفه الظفرة في الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي أمس، تطبيقاً تجريبياً لتقنية «حكم الفيديو»، من خلال سيارة نقل تلفزيونية مجهزة، بصحبة فريق العمل المكون من ستيف بينت المدير الفني للجنة الحكام وستة «حكام فيديو»، بمعدل ثلاثة حكام لكل شوط، بجانب اثنين من الفنيين، حيث جرت التجربة باستخدام ست شاشات، نقلت البث المباشر للمباراة، والبث المباشر المتأخر لبعض الثواني، بجانب شاشات خاصة لكل حكم من حكام الفيديو.

وعبر مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة عن ارتياحه لوصول تجربة تقنية حكام الفيديو لمرحلة التجربة الثانية «أوف لاين»، وقال: الترتيب لتطبيق التجربة مضى بالشكل المطلوب حسب الجدول الموضوع من فريق العمل الذي يستحق التهنئة على المثابرة طيلة الفترة الماضية، وأضاف: التجربة الثانية لتطبيق التقنية تمنح نظرة أكثر شمولية على التعديلات المطلوبة، والاستفسارات بشأن إضافة كاميرات أخرى من عدمها، وهو ما يصب لمصلحة الهدف العام للمشروع بترقية أداء الحكام.

وحول التعاقد النهائي مع الشركة المنفذة لتقنية حكم الفيديو، قال: التجربة الحالية من ضمن شروط التعاقد مع الشركة، حيث سيكون رأي الفريق الفني حاسماً، على أن يكون التطبيق الرسمي خلال الموسم الحالي، وركزت التجربة على اختبار كفاءة الأجهزة والنظام المقدم من إحدى الشركات السويدية المتخصصة.