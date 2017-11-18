الوصل يبصم على الصدارة بثلاثية جديدة

معتصم عبدالله (دبي)

في ذكرى فوزه الأكبر على الظفرة بنتيجة 5-1 في مباراة الفريقين في كأس الخليج العربي بتاريخ 17 نوفمبر 2015، كرر الوصل فوزه أمام ذات الضيف مساء أمس على ملعب زعبيل ضمن الجولة الثامنة، معززاً صدارته للبطولة برصيد 20 نقطة، ورقمه القياسي في الحفاظ على سجله خالياً من الخسارة للمباراة الـ20 على التوالي في الدوري، منذ آخر خسارة أمام الجزيرة 1-3 في الدور الثاني للموسم الماضي، حيث يعد «الإمبراطور» الفريق الوحيد من دون خسارة في مسابقات الموسم الحالي.

وافتتح عبد الرحمن علي التسجيل للوصل من كرة رأسية، ليحتفل بأول أهدافه في دوري المحترفين، بعدما سجل هدفاً عكسياً في شباك فريقه الموسم الماضي أمام النصر، قبل أن يستأثر البرازيلي كايو بنجومية المباراة، بعدما سجل الهدفين الثاني والثالث لفريقه في الدقيقتين 23 و 80، ليرفع رصيده الشخصي إلى 6 أهداف في المركز الثاني لصدارة الهدافين، بالتساوي مع السنغالي ديوب مهاجم شباب الأهلي دبي، وخلف مواطنه ليما الصائم عن التهديف في مباراة أمس بعدما صنع هدفين، وبقي في صدارة القائمة برصيد 9 أهداف.

ومثلت مواجهة أمس مناسبة خاصة للبرازيلي كايو الذي خاض مباراته رقم 101 بقميص «الفهود» في كل المسابقات، والتي نجح خلالها في فض اشتباكه مع مواطنه أوليفيرا في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الوصل بالدوري برصيد 43، حيث أنفرد بالمركز السابع في القائمة برصيد 45 هدفاً في الطريق نحو دخول قائمة «التوب 5» لأفضل مهاجمي الوصل في الدوري على مدار تاريخه.

جمهور الوصل يساند الهلال