الجيش اليمني يستعيد جبل القرن الاستراتيجي

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من استعادة السيطرة على جبل القرن الاستراتيجي الفاصل بين مديريتي طور الباحة في لحج وحيفان في تعز. وقال مصدر ميداني لـ«الاتحاد» إن تحرير جبل القرن سيمكن قوات الجيش والمقاومة من التحكم والسيطرة على امتداد واسع باتجاه مديرية حيفان في تعز، موضحاً أن القوات تمكنت من استعادة السيطرة على مرتفعات المربوش وجبل الشعيبي المطل على مناطق سوق الجمعة والمفاليس والهجمة تجاه حيفان تعز.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء ركن فضل حسن العمري، أن قوات الجيش الوطني وبمساندة المقاومة الشعبية ورجال قبائل الصبيحة، تمكنوا من تحقيق انتصارات متتالية في جبهة وادي شعب شرق طور الباحة، مضيفاً أن قوات الجيش ستواصل انتصارات لتحقيق الهدف الكبير في القضاء على قوى التمرد والانقلاب الذي تتزعمه ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح.

وأكد أن الميليشيات الانقلابية تتلقى هزائم متلاحقة وتتكبد خسائر كبيرة، ما يدفعها إلى استهداف المدنيين بالقصف العشوائي على القرى والتجمعات السكنية والمرافق الخدمية بمختلف الأسلحة الثقيلة.

وثمن قائد المنطقة العسكرية الرابعة الدور الكبير لقوات التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وذلك في دعمها وإسنادها غير المحدود للجيش الوطني والمقاومة في جبهات القتال ومشاطرتهم الشعب اليمني في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني والعسكري للخلاص من المليشيات الانقلابية وقوات المخلوع صالح.