زحام السيارات أمام المدارس يتطلب مزيداً من الرقابة والوعي

هالة الخياط ومحمد الأمين وجمعة النعيمي وعائشة الكعبي

تعاني الشوارع المحيطة بالمدارس الحكومية والخاصة في مختلف إمارات الدولة حالة من الازدحام المروري، خلال ساعات الذروة المتزامنة مع توجه الطلبة إلى مدارسهم في الصباح، وانصرافهم بعد الظهر، ما يتسبب في حدوث حالة من الارتباك المروري، وإعاقة انسيابية الحركة المرورية لمرتادي الطريق عند مغادرتهم ووصولهم إلى أعمالهم في الوقت المناسب.

ورغم الجهود التي تقوم بها الدوريات المرورية، والبنية التحتية للشوارع التي توجد فيها المدارس لتسهيل اصطفاف مركبات ذوي الطلاب، فإن الممارسات التي يقوم بها بعض الأفراد، كإيقاف بعض ذوي الطلبة مركباتهم بشكل عشوائي على الطرق المؤدية إلى المدارس، واعتماد عدد كبير على نقل أبنائهم دون الاعتماد على حافلات النقل المدرسي، كلها أسباب تساهم في عرقلة حركة السير وتأخر بعض الموظفين عن الوصول إلى مقار عملهم.

«الاتحاد» في هذا الاستطلاع تسلط الضوء على هذه القضية، وترصد عدداً من الآراء والمقترحات الخاصة بحلها أو التخفيف من حدتها.

وقد رصدت «الاتحاد» آراء القراء والجمهور إلكترونياً عبر منصتيها للتواصل الاجتماعي «تويتر وإنستجرام»، حول أسباب الازدحام المروري الذي تشهده الشوارع المحيطة بالمدارس في أوقات دوام الطلبة، وأظهرت نتائج استطلاع «الاتحاد» عبر منصتها على تويتر أن الوقوف العشوائي يعد السبب الرئيس للازدحام المروري الذي تشهده الشوارع المحيطة بالمدارس، وفقاً لما أشار إليه 62% من المستطلعة آراؤهم، فيما عزا 23% منهم السبب لغياب الرقابة، و15% أشاروا إلى أن الحافلات المدرسية تعد السبب المباشر للازدحام المروري في المناطق المحيطة بالمدارس، وهو ما توافق مع آراء 540 شخصاً تفاعلوا مع سؤال «الاتحاد» عبر إنستجرام ممن أكدوا أن الوقوف العشوائي يعد سبباً رئيساً للازدحام أمام المدارس، و276 شخصاً يرون أن السبب يعود لغياب الرقابة.