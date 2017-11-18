أميركا تحذر رعاياها من تهديدات إرهابية في أوروبا خلال الأعياد

واشنطن (وكالات)

دعت الولايات المتحدة أمس مواطنيها الذين سيوجدون في أوروبا خلال موسم احتفالات نهاية السنة، إلى الحذر بسبب تهديد إرهابي متزايد. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان «إن هذا التحذير للمسافرين إلى أوروبا الذي كان تم إصداره أيضاً خلال السنوات الأخيرة، سيكون ساري المفعول حتى نهاية يناير».

وحذّر البيان الأميركيين من تزايد خطر حصول اعتداءات إرهابية في أوروبا، خاصّة خلال موسم الاحتفالات، مذكّراً باعتداء بواسطة شاحنة أسفر عن مقتل 12 شخصاً في ديسمبر الماضي في سوق لعيد الميلاد في برلين، وكذلك بمقتل 39 شخصاً باعتداء داخل ملهى ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة. كما طلب البيان من الأميركيين أن يكونوا حذرين عندما يشاركون في فعاليات عامة وخلال ارتيادهم مواقع سياحية.