مستشفى إماراتي متحرك لإغاثة «الروهينجا» في بنجلاديش

أبوظبي، عواصم (وام ووكالات)

بدأ فريق الإمارات الطبي التطوعي في بنجلاديش أمس، تفقد أوضاع اللاجئين «الروهينجا»، والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل مستشفى ميداني متحرك تطوعي لخدمتهم والمناطق المحيطة بمكان وجودهم في منطقة كوكس بازار.

ويقدم المستشفى أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للأطفال والمسنين من اللاجئين، بإشراف أطباء إماراتيين وبنجلاديشيين بمبادرة مشتركة من «زايد العطاء»، وجمعية «دار البر» ومؤسسة «بيت الشارقة الخيري» ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني، وبإشراف برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي، وبالشراكة مع مؤسسة الأمل للأمومة والطفولة البنجلاديشية والتنسيق مع القنوات الرسمية.

وقال الدكتور عادل الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس أطباء الإمارات، إن تشغيل المستشفى الميداني التطوعي المتحرك يأتي في إطار الجهود التطوعية التي تقوم بها المؤسسات الإنسانية في الدولة لمساعدة اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش، وانطلاقا من حرص المبادرة وشركائها في العمل الطبي الإنساني على تقديم يد العون للاجئين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود البنجالية، ومع تفاقم الوضع الإنساني الحرج هناك، في ظل ارتفاع أعداد النازحين الفارين من الأعمال العدائية التي تستهدفهم في ميانمار.

وأشار إلى أن المستشفى الإماراتي الميداني المتحرك تم نقله جوا عن طريق شركة طيران فلاي دبي، ووصل فعلياً إلى منطقة اللاجئين، وسيعمل بالتنسيق مع القنوات الرسمية، وبالشراكة مع المؤسسات الطبية المحلية لبناء قدراته، وتمكينهم من المشاركة الفعالة، ضمن الفريق الإماراتي الطبي التطوعي للاستجابة للطوارئ والعيادات المتنقلة والمستشفى المتحرك.