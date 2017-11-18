700 مليار دولار الإنفاق العسكري الأميركي في 2018

واشنطن (وكالات)

وافق الكونجرس الأميركي على مخصصات الإنفاق العسكري لعام 2018 البالغة 700 مليار دولار، بما يتجاوز ما كان الرئيس دونالد ترامب قد طالب به. وأقر المجلس بشكل نهائي، وبالإجماع قانوناً يجيز هذا الإنفاق بعد موافقة مجلس النواب عليه الثلاثاء، ولم يتبق سوى توقيع ترامب ليدخل حيز النفاذ.

وسيتم من خلال الموازنة الجديدة شراء معدّات عسكرية حديثة، بينها 90 مقاتلة طراز أف 35 (أي أكثر بعشرين طائرة مما كان ترامب طلبه)، فضلاً عن عشرات طائرات الهليكوبتر والدبابات الجديدة المدرّعة، و14 سفينة جديدة وغواصات.