عشرات القتلى والجرحى بمجزرة لـ«داعش» ضد نازحين بدير الزور



تاريخ النشر: السبت 18 نوفمبر 2017 موسكو (وكالات) أعلن المرصد السوري الحقوقي، سقوط 26 قتيلاً بينهم 12 طفلاً، وإصابة نحو 30 آخرين، بانفجار سيارة مفخخة «لداعش» استهدف تجمع نازحين في منطقة الجفرة جنوب مدينة دير الزور، بينما أعلنت شبكة «دمشق الآن» الموالية للنظام أن المجزرة الإرهابية حصدت 36 قتيلاً .من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 6 قاذفات استراتيجية طراز «تو-22إم3»، انطلقت أمس من مطار في روسيا، ونفذت ضربة جماعية مكثفة مستهدفة مواقع «داعش» في مدينة البوكمال السورية وريفها بدير الزور، ما اسفر عن تدمير مراكز قيادة تابعة للتنظيم الإرهابي وتجمعات لمسلحيه ومدرعاته.