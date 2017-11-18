الفصائل الفلسطينية تجتمع في القاهرة الثلاثاء



تاريخ النشر: السبت 18 نوفمبر 2017 رام الله (أ ف ب) قال مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية أمس، إن الفصائل الفلسطينية ستجتمع الثلاثاء المقبل في القاهرة لبحث آليات تنفيذ المصالحة الفلسطينية على الأرض. وكانت القاهرة التي أسهمت في توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، أعلنت في 12 أكتوبر الماضي أنها ستدعو الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع في 21 نوفمبر. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لوكالة فرانس برس، إن «الاجتماع سيعقد في الحادي والعشرين كما كان مخططاً له، وسيبحث ما تضمنه اتفاق القاهرة الذي وقع في عام 2011 ويشمل الأمن والحكومة والانتخابات ومنظمة التحرير الفلسطينية والمصالحة المجتمعية والحريات». وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف لفرانس برس، إن الاجتماع سيستمر حتى الخميس، وأضاف، «أعتقد أن الاجتماع سيكون محطة مهمة لإزالة جميع العقبات، والجميع متمسك بأهمية إنهاء الانقسام». من جهة ثانية، اجتمع اللواء ماجد فرج، مدير المخابرات العامة الفلسطينية الذي وصل إلى غزة ظهر امس، مع يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، كما التقى مع مسؤولين أمنيين، بما في ذلك مديرو معبر رفح الحدودي الذين عينتهم السلطة الفلسطينية مؤخراً.