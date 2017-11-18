حبس الإرهابي الليبي بعملية الواحات و14 آخرين 15 يوماً

القاهرة (وكالات)

أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري حبس عبدالرحيم المسماري الإرهابي الليبي المشارك في عملية الواحات و14آخرين 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وأسندت النيابة إليهم تهم قتل، والشروع في القتل عمدا ومع سبق الإصرار والترصد أفرادا من قوات الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات، واستهداف ممتلكات عامة وخاصة، والاعتداء على دور عبادة للمسيحيين، والإخلال بالأمن والنظام العام، والانضمام لتنظيم إرهابي محظور قانونا.

وكان الإرهابي الليبي أدلى باعترافات خطيرة حول عملية الواحات وأسر واختطاف الضابط المصري محمد الحايس، وكشف دور التنظيم الإرهابي في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية في مصر.

وأعلن المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي عن ضبط ثلاثةً افراد مشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية وتدمير تسعة أوكار وعربات ودراجات نارية خاصة للعناصر التكفيرية بوسط سيناء. وقال إن قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع الشرطة المدنية المصرية تمكنت من اكتشاف وتدمير ست مزارع للنباتات المخدرة ومخزنين عثر بداخلها على كمية كبيرة من المواد المخدرة.