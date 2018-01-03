«إمباور» تزود 17 % من فنادق دبي بخدمات تبريد المناطق

دبي (الاتحاد)

تزود مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، خدمات تبريد المناطق لنحو 17% من إجمالي عدد الفنادق البالغ 674 فندقاً في دبي، بحسب ما أعلنته الدائرة السياحية مؤخراً، مؤكدة من جديد هيمنتها على هذا القطاع ومكانتها الرائدة في توفير الحلول التقنية الموثوقة في مجال تبريد المناطق. وأشارت الشركة إلى أن استخدام أنظمتها لتبريد المناطق أدى إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة ضمن قطاع الفنادق المزدهر في دبي.

وتقوم إمباور بخدمة ثلاثة من أطول فنادق العالم، حيث تعد فنادق «جي. دبليو. ماريوت ماركيز دبي» و«برج العرب» و«فندق أبراج الأمارات جميرا»، التي تم إدراجها في موقع WorldAtlas.com كأطول الفنادق في العالم، إضافة إلى محفظة «إمباور» المتنامية من العملاء المميزين الذين يعتمدون خدماتها المتكاملة لتبريد المناطق.

ويأتي فندق «جي. دبليو. ماريوت ماركيز دبي»، البالغ طوله 1.165 قدم ويضم 77 طابقاً، على رأس التصنيف العالمي لأطول مبنى فندقي على مستوى العالم، وهو التصنيف الذي تهيمن عليه دولة الإمارات ودول شرق أوسطية وآسيوية أخرى. أما فندق «برج العرب»، البالغ ارتفاعه 1.053 قدم، و«فندق أبراج الأمارات جميرا»، البالغ طوله 1.014 قدم، فاحتلا المركزين الرابع والخامس على التوالي.

ويأتي إعلان الشركة عن ذلك في ظل ازدهار القطاع الفندقي في دبي وبقية الإمارات، مدعوماً بشكل أساسي بنمو قطاع السياحة المحلي، حيث يشهد هذا القطاع في دبي وحدها تطوراً وارتفاعاً كبيراً في أعداد السياح. وتشمل محفظة إمباور عملاء من قطاعات مختلفة منها المدارس، والمراكز التجارية، والمباني السكنية والتجارية وغيرها الكثير.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «نحن فخورون بتقديمنا خدمات تبريد المناطق لهذه الفنادق الرائعة، التي تعد من بين الأطول في العالم. ويعكس تبني هذه الفنادق لهذا النوع من تكنولوجيا التبريد توجهها نحو دمج التقنيات الموفرة للطاقة في أنظمتها دعماً لبيئة مستدامة وبما يتماشى مع المبادرات الحكومية ذات الصلة. ونحن سعداء بأن نكون جزءاً من قصص نجاح هذه الفنادق، حيث نحرص باستمرار على تقديم خدمات تبريد المناطق الشاملة والمستدامة بما يتوافق مع المعايير العالمية في هذا المجال».

وتوفر «إمباور» خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة لكبرى مشاريع التطوير العقاري، بما في ذلك «مجموعة جميرا» و«الخليج التجاري» و«جميرا بيتش ريزيدنس» و«مركز دبي المالي العالمي» و«نخلة جميرا» و«أبراج بحيرة جميرا» و«ابن بطوطة مول» و«ديسكفري جاردنز» و«مدينة دبي الطبية» و«مساكن مركز دبي التجاري العالمي» و«حي دبي للتصميم» وغيرها.