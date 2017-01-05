«دبي مول» يحصل على «آيزو» رضا العملاء

دبي (الاتحاد)

حصد «قسم خدمة الضيوف» في «دبي مول» على اثنتين من شهادات التقدير المرموقة، وهما شهادة المعايير الدولية لتميز الخدمات بدرجة 5 نجوم (TISSE 2012)، ليكون بذلك أول وجهة للتسوق والترفيه في العالم تحصل على هذه الشهادة، بالإضافة إلى شهادة «الآيزو 10002:2014» عن نظام إدارة الجودة لرضا العملاء. ويأتي حصول «دبي مول» على هاتين الشهادتين في أعقاب سلسلة من التقييمات الشاملة والمعمقة، بحسب بيان أمس.

ويمنح «المعهد الدولي لخدمة العملاء» جائزة 5 نجوم تقديراً للمؤسسات التي تقدم مستويات متميزة من خدمة العملاء، وتمييزاً لها عن غيرها في مجال عملها، اعتماداً على «نموذج الأركان السبعة لجودة الخدمة». ويعمل هذا النموذج على تقييم سياسات العمل المتبعة، والمنتجات والخدمات، والمنشآت والعمليات والأفراد، ويقيس الأداء من حيث جودة الخدمة.

وحقق قسم خدمات الضيوف في «دبي مول» إنجازاً استثنائياً بحصوله على الدرجة الكاملة 100% ضمن 6 تصنيفات من أصل 7، مع شهادة تقييم تؤكد بأن النتيجة تدل على اعتماد المؤسسة للمعايير الأساسية المتعلقة بتقديم خدمة العملاء.

ويعمل نظام إدارة الجودة «آيزو 10002:2014» لرضا العملاء على تقييم أنظمة عمل المؤسسة المتعلقة بتحسين مستوى رضا العملاء عبر إنشاء بيئة تركز على العملاء وتكون مفتوحة لتلقي آرائهم وانطباعاتهم والتجاوب معها، وتحسين قدرة المؤسسة على رفع مستوى خدمة العملاء.

ويعتبر «دبي مول» أول وجهة للتسوق والترفيه تحمل هاتين الشهادتين، بما يؤكد على مستواه الفريد في التميز على مستوىً عالمي. ومن خلال حصوله على درجة الـ 5 نجوم، مضافاً إليها شهادة «الآيزو»، يعزّز «قسم خدمة الضيوف» في «دبي مول» من التزامه وتفانيه لتوفير أعلى معايير الخدمة لجميع زائريه.