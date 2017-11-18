الجبير يحذر من خطف «حزب الله» للأطراف اللبنانية

عواصم (وكالات)

حذر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، من أن تتحول «جميع الأطراف في لبنان إلى رهائن لدى حزب الله، وبالتالي لدى إيران»، ما لم يتم نزع السلاح من حزب الله وتحويله لحزب سياسي.

وأضاف: «نؤمن بأن حزب الله منظمة إرهابية، وينبغي نزع سلاحه بموجب اتفاق الطائف، إذ لا يمكن أن تكون هناك مليشيا مسلحة تعمل خارج دولة القانون.

وتابع:«إذا لم يتخل الحزب عن سلاحه، ويصبح حزباً سياسياً، فإن كل الأطراف ستكون رهائن في أيديه، أي في أيدي إيران، وهذا أمر غير مقبول لنا أو للبنانيين».

وأشار الجبير إلى أن حزب الله وضع الكثير من العراقيل أمام رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، و«اختطف النظام المصرفي في لبنان لغسيل الأموال، واختطف الموانئ لتهريب المخدرات، وتدخل في اليمن والبحرين وسوريا».