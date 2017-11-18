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«الوطني للأرصاد» يدعو السائقين إلى خفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات

أمطار الخير تهطل على مناطق متفرقة في الدولة
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تاريخ النشر: السبت 18 نوفمبر 2017

هدى الطنيجي، ومريم بو خطامين، وعائشة الكعبي (رأس الخيمة، المنطقة الوسطى)

هطلت أمطار الخير على مناطق متفرقة من رأس الخيمة، أمس، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، صاحبتها رياح مختلفة الشدة.

كما انخفضت درجات الحرارة إلى 20 درجة داخل المدينة و11 درجة مئوية في جبل جيس.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن جبل جيس سجل الأسبوع الماضي أقل درجة حرارة، وصلت إلى 9 درجات مئوية، وتعتبر الأقل منذ بداية تقلبات الجو.

وخرج الأهالي والمقيمون إلى الأماكن التي شهدت اعتدالاً في الطقس للاستمتاع بالأجواء الباردة التي سادت الإمارة، وقالت المواطنة فاطمة الحمادي، إن الأجواء الباردة التي اتسمت بها إمارة رأس الخيمة، أمس، دفعت الأهالي والأفراد إلى الخروج والتوجه للأماكن التي شهدت تساقط أمطار بشكل كبير عن غيرها من أجل الاستمتاع بالأجواء الجميلة والباردة التي صاحبت اعتدال الطقس.

وأشارت إلى أن الأهالي اتجهوا إلى عدد من المواقع الجاذبة، منها جانبا شارع الشيخ محمد بن زايد، وشواطئ البحر ومنطقة عوافي الرملية، وغيرها من المواقع. ... المزيد
     
 

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