عماد النمر (عجمان)

قفز «البديل» محمد إبراهيم بـ«الملك» إلى المركز السابع، وله تسع نقاط، وأعلنت الدقيقة 66 عن تحويل سيناريو المباراة لمصلحة الشارقة، بعدما دفع عبد العزيز العنبري، باللاعب محمد إبراهيم بدلاً من عمر جمعة ربيع، وبث الحيوية والنشاط في هجوم الشارقة الذي كثف من محاولاته، ونجح الثنائي ويلتون ومحمد إبراهيم في زيارة منطقة الجزاء مراراً وتكراراً، وجاء الهدف ليؤكد بالدليل القاطع الأفضلية المطلقة لأبناء العنبري في نصف الساعة الأخير، بفضل تغييرات العنبري الذي نجح في توظيف لاعبيه، وأحدث «خلخلة» كبيرة في عجمان، حينما اعتمد على تحركات الأطراف، وسرعة بناء الهجمات التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى «البرتقالي» الذي تكبد الخسارة الخامسة، وتجمد رصيده عند 7 نقاط!

وأثار الانتباه في اللقاء أن الشارقة لعب بلاعبين أجنبيين فقط هما فاندر فييرا وويلتون، ولعب بأجنبي واحد في ربع الساعة الأخير، وهذا يحسب للعنبري الذي قاد المباراة بصورة جيدة وحقق المطلوب.

ولم يستطع عجمان أن يجاري سرعة لاعبي الشارقة، وافتقد التحرك الصحيح في منطقة المناورات، وظهر تأثير غياب الأوزبكي حيدروف، ولم تفلح تغييرات الرمادي في السيطرة على منطقة الوسط، وظهر صاحب الأرض بصورة مهزوزة، ولم يستطع العودة إلى المباراة التي ابتسمت للشارقة الذي فرض شخصيته على مجريات الشوطين، مؤكداً علو كعبه على عجمان في المباريات الخمس الأخيرة بين الفريقين بدوري الخليج العربي، وكلها صبت لمصلحة «الملك».

العنبري: الأهم أننا لم نخسر