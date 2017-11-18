عماد النمر (عجمان)
قفز «البديل» محمد إبراهيم بـ«الملك» إلى المركز السابع، وله تسع نقاط، وأعلنت الدقيقة 66 عن تحويل سيناريو المباراة لمصلحة الشارقة، بعدما دفع عبد العزيز العنبري، باللاعب محمد إبراهيم بدلاً من عمر جمعة ربيع، وبث الحيوية والنشاط في هجوم الشارقة الذي كثف من محاولاته، ونجح الثنائي ويلتون ومحمد إبراهيم في زيارة منطقة الجزاء مراراً وتكراراً، وجاء الهدف ليؤكد بالدليل القاطع الأفضلية المطلقة لأبناء العنبري في نصف الساعة الأخير، بفضل تغييرات العنبري الذي نجح في توظيف لاعبيه، وأحدث «خلخلة» كبيرة في عجمان، حينما اعتمد على تحركات الأطراف، وسرعة بناء الهجمات التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى «البرتقالي» الذي تكبد الخسارة الخامسة، وتجمد رصيده عند 7 نقاط!
وأثار الانتباه في اللقاء أن الشارقة لعب بلاعبين أجنبيين فقط هما فاندر فييرا وويلتون، ولعب بأجنبي واحد في ربع الساعة الأخير، وهذا يحسب للعنبري الذي قاد المباراة بصورة جيدة وحقق المطلوب.
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العنبري: الأهم أننا لم نخسر
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