«تويتر» تعدل سياستها لتوثيق الحسابات

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي أنها ستعدل سياستها المتعلقة بتوثيق الحسابات، مشيرة إلى أنها باتت تحتفظ بحقها في سحب العلامة الزرقاء عن الحسابات التي لا يحترم أصحابها شروط الاستخدام.

وكتبت «تويتر» على موقعها أن العلامة الزرقاء «تسمح للمستخدمين بالتأكد من الطابع الأصلي لحساب ذي منفعة عامة». وأشارت إلى أن علامة التوثيق هذه «غالباً ما تمنح لمسؤولين سياسيين أو فنانين أو رياضيين أو صحافيين أو غيرهم من المشاهير لإعطائهم ثقلاً ومشروعية أكبر على الشبكة. وتحتفظ الشركة بحقها في منح هذه العلامة عبر دراسة كل حالة على حدة بعد تقدم المستخدمين بطلب لهذه الغاية».

إلا أن «تويتر» أقرت في هذا الإعلان بأن المسار الذي اعتمدته لتوثيق الحسابات لم يكن يأخذ في الاعتبار وجود رسائل مثل خطابات الكراهية أو الدعوات للعنف، أو أي شكل آخر لا يحترم شروط الاستخدام الخاصة بالشبكة. وقالت الشبكة في تغريدة «نعمل على برنامج جديد للتثبت والتوثيق.. حالياً توقفنا عن قبول أي طلبات إضافية». وأضافت «سوف نسحب التوثيق عن الحسابات التي لا تحترم التوصيات الجديدة».