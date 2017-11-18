25 ألف يورو غرامة لأغنى فتاة بالنرويج



تاريخ النشر: السبت 18 نوفمبر 2017 أوسلو (د ب أ) ستضطر ابنة ملياردير نرويجي إلى تسديد غرامة قيمتها 25 ألف يورو، بسبب قيادتها السيارة تحت تأثير الكحول. وذكرت صحيفة «فينانسافيزن» النرويجية الصادرة أمس، أن محكمة في أوسلو قضت بحبس المتهمة (22 عاماً)، التي تعتبر أغنى امرأة في النرويج، لمدة 18 يوماً مع وقف التنفيذ. وقدرت المحكمة حجم الغرامة بناء على دخل المتهمة، التي تقدر ثروتها بنحو 7.7 مليار كرونة سويدية (795 مليون يورو). وبناء على حجم هذه الثروة، كان من الممكن أن تصل الغرامة إلى نحو 40 مليون كرونة (2.4 مليون يورو)، إلا أن المحكمة خفضت الغرامة، لأن المتهمة لا تزال طالبة وتعيش لدى والديها وتحصل على أجر شهري.