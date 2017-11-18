بيع «فورمولا-1» قادها شوماخر بـ7.5 مليون دولار

نيويورك (أ ف ب)

بعد الرقم القياسي الذي حققته لوحة للفنان الإيطالي ليوناردو دا فينتشي الأربعاء الماضي، اختتمت مزادات الخريف في نيويورك أمس الأول بمفاجأة أخرى، تمثلت ببيع سيارة «فيراري» قادها مايكل شوماخر مقابل 7.5 مليون دولار، وهو رقم قياسي لمركبة «فورمولا-1».

وعرضت دار «سوذبيز» خلال سهرتها المخصصة للفن المعاصر، سيارة الـ «فورمولا-1» التي فاز معها مايكل شوماخر بسباق موناكو سنة 2001. كما وصفت المركبة بأنها «سيارة السباق الأكثر إثارة للدهشة في تاريخ المزادات».

وتخطى سعر سيارة السائق الألماني الحائز لقب بطولة العالم في «فورمولا-1»، سبع مرات والذي تعرض لإصابة خطيرة جراء حادثة تزلج عام 2013، وكانت التقديرات الأولية التي حددت السعر المتوقع بمبلغ يتراوح بين 4 و5 ملايين دولار.

وأقر المسؤول في دار «سوذبيز» جريجوار بيو قبيل المزاد، أن السيارة «ليست عملاً فنياً لكننا كبرنا جميعاً مع السيارات وحلمنا بها وأعتقد أنه من الجيد توجيه لفتة لها».

أما القطع الأخرى المعروضة في المزاد عينه فلم تأت بأي مفاجآت.

ومن أبرز هذه القطع، بيعت لوحة بورتريه كبيرة للزعيم الصيني «ماو تسي تونج» أنجزها الرسام اندي وارهول سنة 1972 بعد زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون إلى الصين، مقابل 32.4 مليون دولار وهو سعر غير مفاجئ إذ كانت التوقعات تشير إلى إمكانية بيع العمل بمبلغ يراوح بين 30 و40 مليون دولار.