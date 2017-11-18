الحمرية يطارد «التاسعة» عبر بوابة مسافي

فيصل النقبي (الفجيرة)

تستكمل لقاءات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، بإقامة 3 لقاءات مهمة في الساعة الرابعة و50 دقيقة مساء اليوم، حيث يلتقي الحمرية مع مسافي، ومصفوت مع خورفكان والعربي مع العروبة.

ويسعى الحمرية المتصدر برصيد 6 نقاط لحصد الفوز الثالث على التوالي، واستغلال الحالة النفسية للاعبيه، بعد تخطي عقبتي العربي ومصفوت في الجولتين الماضيتين، ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة لمسافي الذي يقدم بداية جيدة في الدوري، ويملك 4 نقاط من فوز على دبا الحصن، والتعادل مع مصفوت.

وتبدو معنويات الحمرية في أعلى معدلاتها، خاصة مع تواجد البرازيلي ماركوس فينينوس هداف البطولة «4 أهداف»، منها «هاتريك» في الجولة الماضية أمام مصفوت، بالإضافة إلى الخطة التي يطبقها العراقي جمال علي، وأثمرت عن 6 نقاط كاملة في المباراتين.

وأكد جمال علي أهمية مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، مع عدم الاستهانة بأي منافس، خاصة أن مسافي يعتبر من الفرق المتطورة، ويلعب بطريقة جيدة في دوري الأولى، قال: ليس هناك لقاء سهل، واللاعبون مطالبون بالتركيز من أجل الخروج بالنقاط الثلاث ومواصلة الصدارة.

من جانبه، قال سعيد المزروعي مشرف مسافي إن الفريق جاهز لملاقاة الحمرية بمعنويات عالية وبطموح الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية وإكمال مشوار الفوز الذي بدأ من لقاء دبا الحصن، واللاعبون جاهزون، وإن كانت الشكوك تحوم حول مشاركة علي رابو.

وفي استاد مصفوت، يحل خورفكان ضيفاً على أصحاب الأرض، في مواجهة صعبة للفريقين اللذين لم يتذوقا طعم الفوز إلى الآن، وتعرض أصحاب الأرض لخسارة ثقيلة في الجولة الماضية أمام الحمرية 1-5، وبالتالي يطمحون إلى التعويض، وتسجيل أول فوز بالدوري، وعلى الطرف الآخر، أقال خورفكان مدربه التونسي محمد المنسي، وأسند المهمة إلى بدر صالح، وأكدت إدارة النادي أن طموحات الفريق تتلخص في المنافسة على اللقب، لذلك جاء قرار إقالة المنسي، بعد فشل الفريق في تحقيق الفوز في أول جولتين.

وأشار بدر صالح إلى أن فريقه جاهز لمواجهة مصفوت الصعب، في أول مهمة، وقال إنه سعى منذ اليوم الأول لتوليه المهمة لدراسة وضع الفريق، وأهم مصادر القوة فيه، ويعرف إمكانيات اللاعبين وقدراتهم الكبيرة، ويتمنى أن تخرج ابتداءً من لقاء الليلة.

ويستضيف العربي ضيفه العروبة في لقاء صعب على صاحب الأرض الذي حصد نقطة «يتيمة»، لأنه يواجه العروبة المدجج بأصحاب الخبرة، وجمع نقطتين، بالتعادل مع الفجيرة والذيد، ويطمح إلى حصد النقاط الثلاث، والمضي في سباق المنافسة.