الفجيرة وبني ياس يتعادلان والحكم يطرد مارادونا

فيصل النقبي (الفجيرة)

تعادل الفجيرة وبني ياس بهدف لكل منهما مساء أمس، في الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، بعد مباراة مثيرة، حفلت بالأحداث والاحتجاجات، كما قام الحكم أحمد سالم خلفان بطرد الأرجنتيني مارادونا مدرب «الذئاب»، ليكتفي الفريقان بـ«نقطة»، رفعت رصيدهما إلى 5 نقاط.

سيطر «الذئاب» على الشوط الأول، بفضل تحركات لاعبيه داخل أرض الملعب، والتي أثمرت عن هدف التقدم الذي سجله أحمد الحفيتي في الدقيقة 17، بعد مجهود فردي من زميله الفرنسي عمر كاسوكو، وكاد الفجيرة أن يعزز تقدمه، بعد أن أتيحت له الكرات الخطيرة أمام مرمى «السماوي»، خاصة رأسية هلال سعيد التي تصدى لها حارس بني ياس بنجاح في الدقيقة 19، وعاد «السماوي» لتشكيل خطورة عن طريق نوفيلو وحبوش صالح، وأطلق نوفيلو صاروخاً، نجح حارس الفجيرة في إبطال مفعوله في الدقيقة 28.

وعاد «الذئاب» لتشكيل خطورة على مرمى بني ياس، مع تحركات نشطة للفرنسي عمر كاسوكو ومحمد خلفان الذي حاول أن يسجل من الفرصة التي أتيحت له قبل نهاية الشوط الأول، وضاعت بسبب تألق حارس بني ياس، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفجيرة.

وفي أول دقيقة للشوط الثاني نجح النيجيري إيباجو في تسجيل هدف التعادل لبني ياس الذي تحسن أداؤه خلال ما تبقى من مجريات اللقاء.