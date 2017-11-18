80 قارباً في تحدي «الشراعية 22 قدماً»

دبي (الاتحاد)

تشهد شواطئ جميرا في دبي عند الثانية والنصف ظهر اليوم انطلاقة منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، «الجولة الثالثة من بطولة دبي 2017-2018»، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتجمع المنافسات في مياه الخليج العربي 80 قارباً، على متنها ما يزيد على 400 شخص، ويصل طول مسار السباق إلى 6 أميال بحرية.

ويتصدر الترتيب العام للبطولة القارب «سالك 16» بقيادة النوخذة جمعة سهيل الطاير برصيد 11 نقطة، حصدها من فوزه بلقب الجولة الأولى التي جرت 29 سبتمبر الماضي والمركز العاشر في الجولة الثانية التي جرت الأسبوع الماضي، وفي المركز الثاني القارب «سردال 83» بقيادة النوخذة ثاني محمد الرميثي برصيد 14 نقطة، فيما يحل في المركز الثالث القارب «تواق 13» بقيادة النوخذة مشعل محمد أحمد معيوف برصيد 20 نقطة.

ومن المنتظر أن ينظم النادي الجولتين المتبقيتين من عمر البطولة خلال ديسمبر المقبل، حيث سيقام سباق الجولة الرابعة يوم 8 وسباق الجولة الخامسة، والختامية يوم 23 منه.