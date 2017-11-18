روز يشعل «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

رفع الإنجليزي جاستن روز وتيرة المنافسة، وأشعل السباق إلى لقب (السباق إلى دبي) للجولة الأوروبية للجولف، بعدما سجل 6 ضربات تحت المعدل مبتعداً بفارق 7 ضربات عن الإنجليزي تومي فليتوود الذي اكتفى بتحقيق ضربة واحدة فوق المعدل، في أبرز أحداث بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف أمس، التي تقام منافساتها تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على ملعب الأرض (ذا إيرث) في عقارات جميرا للجولف.

ومع تنافس أفضل 60 لاعباً الموسم الحالي على لقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تعد الختامية للجولة الأوروبية التي طافت 47 بطولة في 26 دولة، لتصل إلى دبي ترقبا لجوائزها المالية التي تبلغ 8 ملايين دولار، فإن الصراع على لقب (السباق إلى دبي) بجوائز مالية إضافية تصل إلى 5 ملايين دولار منح البطولة طابعاً إضافياً من التشويق، وانعكس عبر التركيز على الثنائي الإنجليزي تومي فليتوود متصدر الترتيب العام للموسم ومطارد المباشر الإنجليزي جاستن روز.

وبدا فليتوود البالغ من العمر 26 سنة متأثراً بضغط الحفاظ على الصدارة التي نالها في اليوم الأول، وسط أداء هادئ من روز البالغ من العمر 37 عاماً، والذي سبق له الفوز بلقب الترتيب العام لموسم الجولة الأوروبية عام 2007.

من جانبه، أكمل الإنجليزي مات فيتزباتريك حامل لقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية، الجولة الافتتاحية بشكل جيد، محققاً 5 ضربات تحت المعدل.