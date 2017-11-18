تحدي كأس المرموم للقدرة في سيح السلم

محمد حسن (دبي)

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم في السابعة صباح اليوم، سباق كأس المرموم المخصص للإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 120 كلم، بمشاركة أبرز فرسان وفارسات القدرة يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى تم ترسيمها باللون الأصفر، وتبلغ مسافتها 40 كلم، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأحمر 35 كلم، وتعقبها راحة إجبارية مدتها 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تبلغ مسافتها 27 كلم، وتم ترسيمها باللون الأزرق، وتعقبها فترة راحة إجبارية مدتها 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 18 كلم.

وقد تم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة يوم أمس، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق التي تلزم بأن لا يقل عمر الجواد عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارس 55 كجم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/‏ساعة.

وقد وضعت اللجنة المنظمة أيضاً عدداً من الضوابط التي يتوجب على الفرسان والمدربين الالتزام بها، ومنها عدم الازدحام داخل البوابة البيطرية ويسمح بالدخول لشخصين فقط، وسوف يتعرض للعقوبة كل من يحاول تأخير الخيل، ولا يسمح للطاقم المرافق الوجود في مداخل البوابة البيطرية، ويمنع استخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً، ويجب عرض أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته السباق، وتمنع أيضاً الأطقم المرافقة في المحاور من اقتراب السيارات من الخيول، وكذلك القيام بأي عمل يزعجها أو يؤثر على أدائها، كما يمنع إعطاء الماء أو أي نوع من المساعدة من داخل السيارات.