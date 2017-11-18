علياء سعيد بطلة سباق دبي للسيدات

مراد المصري (دبي)

توجت علياء سعيد، عداءة المنتخب الوطني، بلقب فئة الـ10 كلم في سباق دبي الدولي للجري للسيدات في نسخته السابعة، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بمشاركة 9 الآف متسابقة، يتقدمهم عدد من عداءات المسافات الطويلة من خارج الدولة وداخلها.

وتنافست العداءات في سباقي 5 آلاف و10 الآف متر، حيث أقيمت المنافسات، صباح أمس، في منطقة مراسي الخليج التجاري بدبي، وقطعت علياء سعيد مسافة الـ10 كلم بزمن وقدره 35 دقيقة و5 ثوانٍ، وتقدمت بفارق ثانية واحدة عن الإثيوبية ميجرتو إيفا من فريق هانا انترناشونال التي أنهت المسافة بزمن 35 دقيقة و6 ثوانٍ، ثم جاءت الإثيوبية بيرهاني اريجوي زميلتها في الفريق نفسه بزمن 37 دقيقة و26 ثانية.

وسبق لعلياء سعيد الفوز بلقب فئة 10 كلم في عام 2014، لتصبح المرة الثانية التي تحصد فيها اللقب، فيما كانت في السابق حققت لقب فئة سباق 5 كلم عام 2011.

وشهدت المنافسات حضوراً قوياً من إثيوبيا، حيث توجت الإثيوبية زينيبو شيكولي بلقب سباق الـ5 آلاف كلم، بعدما قطعت المسافة بزمن 16 دقيقة و29 ثانية، وتفوقت على الصربية أوليفيرا يفيتش التي سجلت 16 دقيقة و32 ثانية، وجاءت بالمركز الثالث اليم جريزهاري التي أنهت المسافة بزمن 16 دقيقة و37 ثانية. وحصلت العداءات الفائزات على الجوائز المالية البالغة 24 ألف، بواقع 5 آلاف درهم لصاحبة المركز الأول في كل فئة، و4 آلاف للمركز الثاني، و3 آلاف للمركز الثالث، علماً بأن القيمة التقديرية لدخل الاشتراكات تجاوز حاجز مليون و300 ألف درهم، حيث تبلغ قيمة الاشتراك في السباق لكل عداءة 150 درهماً.

حضر الفعاليات سفراء السباق: الفنان الهندي سونج سود، أحد نجوم صناعة السينما في بوليوود، والإماراتية لمياء طارق (6 سنوات)، أصغر لاعبة جمباز مسجلة في الدولة، واللبنانية دارين بربر مدربة اللياقة البدنية، والتي تعد إيقونة نسائية في التحدي والصمود باعتبارها من «أصحاب الهمم»، حيث بترت ساقها اليسرى منذ 24 عاماً، والفنانة التشكيلية سناء خان المعروفة بالقيام بالعديد من الأعمال الخيرية. وكشفت علياء سعيد أنها كانت تقوم بارتداء ملابس السباق في غرفة تغيير قريبة حينما سمعت صوت طلقة بداية السباق عبر الإثيوبية تيجلا لوروبي البطلة السابقة للسباق، لتهرول مسرعة وتنطلق بالسرعة القصوى، وقالت: «هذا واحد من أصعب السباقات التي خضتها على الإطلاق، حيث لم يكن في حساباتي إنني سأبدأ من الخطوط الخلفية، في البداية، فكرت كيف سأصل إلى المجموعة الأمامية ثم القيام بالجري السريع حتى خط النهاية».