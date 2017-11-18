الشطرنج يقترب من الأمتار الأخيرة والهرمودي في الصدارة

رضا سليم (دبي)

يسدل الستار مساء اليوم عن منافسات مسابقة الشطرنج، المقامة بنادي دبي للشطرنج والثقافة، ضمن دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، وتقام آخر 7 جولات، وتبدأ بالجولة الخامسة بمواجهات قوية، حيث تلتقي منى الهرمودي مع عايشة الزرعوني على الطاولة الأولى في لقاء فض شراكة القمة، فيما تواجه ربيعة المرزوقي عليا خالد على الطاولة الثانية، وهيفاء آل علي ايمي مونبوباني، وعليا حسين شرارة إسماعيل، وماسلينا إسماعيل ميسون نارش.

وتتصدر منى الهرمودي وربيعة المرزوقي وعايشة عيسى الزرعوني المسابقة بعد الجولة الرابعة من المنافسات، برصيد 4 نقاط، في حين تتساوى 10 لاعبات في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، هن هيفاء آل علي وعليا خالد وميسون نارش، وبالافي فيكاس وايمي مونبوباني وسيرفاني سامبات وأمينة اسلام وعليا حسين وشرارة إسماعيل وماسلينا إسماعيل.

وفي منافسات الألعاب الجماعية، نجح فريق بلدية دبي في العودة بقوة في منافسات اليد، وفاز على فريق هيئة الطرق والمواصلات، 30-15 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة دبي ستارز بالمزهر، فيما فاز فريق كهرباء ومياه دبي «ديوا» على فريق ورشة حكومة دبي 40-15، وتتصدر النيابة العامة الترتيب برصيد 6 نقاط، و«ديوا» في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ثم بلدية دبي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وهيئة الطرق في المركز الرابع برصيد 4 نقاط وورشة حكومة دبي في المركز الخامس والأخير برصيد 3 نقاط.

وفي منافسات الكرة الطائرة، فاز فريق هيئة الطرق على فريق بلدية دبي، 3-0، بنتائج أشواط (25-6، و25-19، و25-22)، ضمن المجموعة الثانية ليتأهل هيئة الطرق ودبي التعليمية للمربع الذهبي.