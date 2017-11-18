نهيان بن مبارك رئيساً للجنة الإمارات للكريكت

معتصم عبد الله(دبي)

اعتمدت الهيئة العامة للرياضة عدداً من القرارات والتعاميم الصادرة «مسبقاً» عن مجلس الإدارة، وتصدرها قرار تشكيل لجنة الإمارات للكريكيت حتى نهاية الدورة الحالية 2016- 2020 برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وعضوية خالد الزرعوني، علي عبد الله النعيمي، عمر زياد العسكري، طيب آمال الله كمالي، وليد عبد الرحمن بوخاطر، زايد محمد رضا.

ووقع يوسف السركال، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على القرارات الصادرة عن المجلس والتي شملت، تشكيل مجلس إدارة اتحاد البادل تنس برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وعضوية خليفة يوسف خوري، الدكتور محمد مبارك المطيوعي، محمد سلمان الملا، جمال محمد الحوسني، إبراهيم حسين الفردان، سعيد محمد المري، وتشكيل مجلس إدارة جمعية الإمارات للهوايات الجبلية برئاسة الشيخ ذياب بن خليفة بن حمدان آل نهيان، وعضوية سعيد خميس المعمري، عبد الله محمد الشمار، عبد الرحمن عمر العامري، سالم مطر الوشاحي، حمد تعيب الدهماني، جاسم محمد البناي، وتشكيل مجلس إدارة اتحاد رياضة المعاقين برئاسة محمد الهاملي، وعضوية الدكتور طارق بن خادم، ذيبان سالم المهيري، أحمد سالم المظلوم، ماجد العصيمي، طلال الهاشمي، عبد الله حسين الفلاسي، جمعة علي النعيمي، محمد محمد المهلبي، الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد، وعائشة عبد الله ميران.

ووقع رئيس الهيئة على قرار مجلس الإدارة الموافقة على إشهار نادي الشارقة للصقارين ومقره الشارقة، وقرار إشهار جمعية الإمارات لسفينة شباب العالم ومقرها دبي، وإعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات للدورة 2017- 2020 برئاسة الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي، وعضوية الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، اللواء عبد الرحمن محمد رفيع، الدكتور عبد الله أحمد المشرخ، ناصر عبيد الشامسي، إبراهيم مبارك المحيربي، خليل رحمه علي، موزة خليفة الدرمكي، عبيد مفتاح المحرزي.