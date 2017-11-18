7 لاعبين يحملون طموحات «أصحاب الهمم» في المكسيك

أسامة أحمد (دبي)
تغادر بعثة منتخبنا لأصحاب الهمم لرفعات القوة إلى المكسيك 30 نوفمبر الجاري للمشاركة في بطولة العالم التي كان من المفترض إقامتها سبتمبر الماضي ليتم تأجيلها بسبب الزلال الذي ضرب المكسيك مستضيفة الحدث.
ويترأس البعثة عبدالله حسن عضو اتحاد المعاقين والتي تضم الإداري خليفة حسن والجهاز الفني المكون من فوزي المكي وتيتو قاسم وتوليدزهون وكومار للعلاج الطبيعي وبوليفار «عامل مهمات» و7 لاعبين بقيادة محمد خميس بطلنا الأولمبي وأحمد خميس، سيف محمد الزعابي، عبدالله خلفان النقبي، موزة عبيد الزيودي، راشد حسن أحمد، عادل شانبيه.
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وأوضح المغربي تيتو قاسم مدرب محمد خميس أن البطل الأولمبي يسعى لتحقيق رقم تأهيلي في هذا الحدث العالمي المهم برغم عودته من الإصابة بعد الجراحة التي أجراها، حيث تعتبر بطولة المكسيك الظهور الأول لمحمد خميس بعد الميدالية الذهبية التي حصل عليها في «ريو» وهو أول لاعب إماراتي يحصل على ميداليتين ذهبيتين خلال مشاركاته في الألعاب البارالمبية بعد فوزه في دورتي أثينا وريو، مبيناً أن الجهاز الفني يتطلع لتطبيق البرنامج الإعدادي الموضوع للمشاركات المقبلة، منها كأس العالم «كازاخستان 2019» البطولة المهمة قبل «بارالمبية اليابان» 2020.
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من ناحيته، أوضح محمد خميس أنه ظل يتدرب خلال الفترة الماضية في الأوزان غير الثقيلة من أجل أن يكون في قمة جاهزيته حتى ينفذ برنامجه الموضوع من قبل مدربه تيتو قاسم للمشاركة في كأس العالم بالمكسيك، والاستعداد للتحدي الكبير «بارالمبية» طوكيو 2020.