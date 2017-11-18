7 لاعبين يحملون طموحات «أصحاب الهمم» في المكسيك

أسامة أحمد (دبي)

تغادر بعثة منتخبنا لأصحاب الهمم لرفعات القوة إلى المكسيك 30 نوفمبر الجاري للمشاركة في بطولة العالم التي كان من المفترض إقامتها سبتمبر الماضي ليتم تأجيلها بسبب الزلال الذي ضرب المكسيك مستضيفة الحدث.

ويترأس البعثة عبدالله حسن عضو اتحاد المعاقين والتي تضم الإداري خليفة حسن والجهاز الفني المكون من فوزي المكي وتيتو قاسم وتوليدزهون وكومار للعلاج الطبيعي وبوليفار «عامل مهمات» و7 لاعبين بقيادة محمد خميس بطلنا الأولمبي وأحمد خميس، سيف محمد الزعابي، عبدالله خلفان النقبي، موزة عبيد الزيودي، راشد حسن أحمد، عادل شانبيه.

ويعود خميس للمشاركة في البطولات بعد غياب 13 شهرا بسبب تجدد إصابته التي تعرض لها في المعسكر التحضيري قبل مشاركته في «بارالمبية ريو» ليخوض تحدي «البارالمبية» ويخضع لعلاج مكثف بعد العودة أعقبه إجراء جراحة ناجحة في الكتف الأيسر بلندن يناير الماضي على يد الجراح نفسه الذي سبق أن أجرى له العملية الأولى بعد تعرضه للإصابة خلال فترة الإحماء قبل المشاركة في «بارالبية لندن 2012».

وأوضح المغربي تيتو قاسم مدرب محمد خميس أن البطل الأولمبي يسعى لتحقيق رقم تأهيلي في هذا الحدث العالمي المهم برغم عودته من الإصابة بعد الجراحة التي أجراها، حيث تعتبر بطولة المكسيك الظهور الأول لمحمد خميس بعد الميدالية الذهبية التي حصل عليها في «ريو» وهو أول لاعب إماراتي يحصل على ميداليتين ذهبيتين خلال مشاركاته في الألعاب البارالمبية بعد فوزه في دورتي أثينا وريو، مبيناً أن الجهاز الفني يتطلع لتطبيق البرنامج الإعدادي الموضوع للمشاركات المقبلة، منها كأس العالم «كازاخستان 2019» البطولة المهمة قبل «بارالمبية اليابان» 2020.

وأشار تيتو قاسم إلى أن بطولة المكسيك تعد محطة مهمة قبل خوض تحدي بطولة آسيا التي ستقام في اليابان 2018 والألعاب الآسيوية «أندونيسيا 2018»، حيث يتطلع «أصحاب الهمم» لحصد نتائج إيجابية، واضعين نصب أعينهم على «بارالمبية طوكيو 2020» وخصوصا بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق في النسخة الماضية «ريو 2016» من أجل رسم صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم التي تحظى باهتمام كبير مما كان له المرود الإيجابي على مسيرتها خلال المشاركة في البطولات القارية والدولية.

من ناحيته، أوضح محمد خميس أنه ظل يتدرب خلال الفترة الماضية في الأوزان غير الثقيلة من أجل أن يكون في قمة جاهزيته حتى ينفذ برنامجه الموضوع من قبل مدربه تيتو قاسم للمشاركة في كأس العالم بالمكسيك، والاستعداد للتحدي الكبير «بارالمبية» طوكيو 2020.