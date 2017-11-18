لينكر يشارك في تقديم حفل القرعة

برلين (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أمس، أن مهاجم المنتخب الإنجليزي السابق جاري لينكر، والصحفية الرياضية الروسية ماريا كوماندنيانا سيقدمان مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال لينكر في تصريحات نشرها الفيفا في بيان بموقعه على الإنترنت: «كلاعب، كنت محظوظاً بالمشاركة مرتين في نهائيات كأس العالم، إنه أمر من نوع خاص أن أشارك مجدداً في بطولة أخرى، ولكن الآن من خلال المنصة للكشف عن نتائج القرعة.. كنت من قبل أجلس في الجهة المقابلة كلاعب بانتظار من هم المنافسين الذين سأواجههم، وأعلم لأي مدى هذه اللحظة مؤثرة».

وسيقود لينكر - 56 عاماً، مراسم سحب القرعة في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو في أول ديسمبر ، رغم أنه كان من أشد المنتقدين للفيفا في أعقاب قضية الفساد، كما انتقد فوز قطر بحق استضافة مونديال 2022.

وقال زفونيمير بوبان نائب الأمين لعام للفيفا: «وجهات نظر لينكر الصادقة والمنفتحة، بالإضافة إلى معرفته العميقة لكرة القدم تغذي بشكل كبير ميدان الصحافة في كرة القدم».

وأضاف بوبان: «نحن في الفيفا سعداء بقبول جاري دعوتنا ليكون معنا في مناسبة مهمة في عالم كرة القدم».

أما كوماندنيانا، فتعد واحدة من الصحفيات الرياضيات الأكثر شهرة في روسيا، ولديها خبرة كبيرة في مختلف وسائل الإعلام، سواء في الإذاعة أو التلفزيون، على غرار «فوكس سبورتس» و«ماتش تي في» و«موسكو إف.إم».

وقالت كوماندنيانا: «حفل القرعة مناسبة استثنائية.. الملايين من المشجعين يحبسون أنفاسهم في انتظار أن تتحقق أحلامهم. إنها الانطلاقة الرسمية لبطولة كأس العالم».