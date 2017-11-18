ألمانيا وإسبانيا تتفوقان في «موقعة الوسط»

أنور إبراهيم (القاهرة)

يعتبر خط وسط أي منتخب «رمانة ميزان» الفريق لما يتمتع به من قدرة على ضبط إيقاع المباراة والتحكم في الأداء.. صحيفة «ليكيب» حددت عبر موقعها الإلكتروني 5 منتخبات مرشحة للفوز بكأس العالم القادمة في روسيا 2018، هي ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والبرازيل وبلجيكا، للمقارنة بين خط الوسط في كل منها وطرحت تساؤلاً: أي هذه المنتخبات أفضل وأيهم يتفوق على الأربعة الآخرين؟ وحرصت في البداية على أن تحدد من هو لاعب خط الوسط حتى لا يتم الخلط بينه وبين لاعب الوسط المهاجم أو مساعد الهجوم.

استندت الصحيفة في تقييمها على طريقة 4/‏3/‏3، وضربت مثلاً يحدد لاعب خط الوسط، وقالت: إيسكو لاعب منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد يعتبر لاعب وسط لأنه يكلف بمهام دفاعية، بينما ديمتري باييه لاعب منتخب فرنسا ونادي مارسيليا لا يعتبر كذلك وإنما هو وسط مهاجم أوساعد هجوم، ومثله مسعود أوزيل لاعب منتخب «المانشافت» الألماني ونادي أرسنال وإيدين هازارد قائد منتخب بلجيكا، وويليان نجم «السامبا» البرازيلي.

ورتبت الصحيفة أقوى خطوط الوسط في قائمة المنتخبات الخمسة المرشحة للتنافس على بطولة كأس العالم بروسيا، ومنحت كل منها درجة معينة من 20.

وجاء في المركز الأول منتخب «المانشافت» الذي أطلقت الصحيفة على خط وسطه لقب «كريمة الكريمات»، نظراً لتمتعه بميزتين مهمتين الأولى هي الخبرة الدولية الكبيرة والثانية هي صغر السن إلى حد ما، فعلى سبيل المثال لعب الألماني توني كروس «27 عاماً» 79 مباراة دولية مع منتخب بلاده كلاعب، ومعه سامي خضيرة «30 عاماً» الذي لعب 71 مباراة دولية وهما يشكلان ثنائياً نموذجياً للاعبي الارتكاز.