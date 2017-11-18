رونالدو: أحلم بـ7 أبناء و7 كرات ذهبية!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أكد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني أنه لايساوره أدنى قلق بعد البداية السيئة له هذا الموسم وخاصة فيما يتعلق بالأرقام التي اعتاد أن يحققها كل موسم، وقال إنه متأكد تماماً من عودته القريبة الى سابق عهده كهداف متألق.

وفي حوار لصحيفة «ليكيب» في عددها الصادر أمس تحدث رونالدو عن الأسابيع الصعبة الأخيرة التي عاشها بسبب عدم تسجيله أهداف في الليجا (هدف واحد في 7 مباريات) قائلاً: «تعلمت بالخبرة والتجربة كيف يمكن أن أتخطى مثل هذه المواقف، وأشعر بأنني في أحسن حال، وينبغي أن نهدأ ونواصل العمل من أجل تقديم الأفضل وسوف تتغير الأمور، لست قلقاً.. والناس أكثر قلقاً مني.. أنا هادئ وصافي الذهن تماماً.. لقد تعرضت لهذا الأمر منذ موسمين، وأيضاً حدث نفس الشيء الموسم الماضي، وهذا العام يحدث من جديد.. كل هذا عادي وطبيعي».

ولما كان موعد اعلان الفائز بالكرة الذهبية قد اقترب فقد سألته الصحيفة عما إذا كان ذلك هو سبب عدم تركيزه وتشوشه وتراجع معدل أهدافه وخاصة في الليجا، قال رونالدو: «عندي الآن 32 سنة وأكمل الـ 33 في شهر فبراير المقبل، وأعرف جيداً كيف أزن الأمور، فعالمي لايقتصر على كرة القدم وحدها وإنما هناك أمور أخرى مهمة في حياتي».

وفيما يتعلق بالكرة الذهبية أقول: «أعلم أن أعضاء هيئة التحكيم مازالوا يصوتون حتى الآن، وأنا واثق تماماً وأعلم جيداً من سيفوز بها!.. لست قلقاً، وأذا سألتني عما إذا كنت أريد الفوز بها سأرد عليك: بالطبع نعم.. فأنا أعرف ما تمثله كرة ذهبية خامسة لتاريخي ومستقبلي وتخليد اسمي عند الأجيال القادمة».