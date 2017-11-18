الهلال السعودي يحاول «فك شفرة» أوراوا الياباني

الرياض (الاتحاد)

يتطلع الهلال السعودي لتحقيق نتيجة إيجابية، حينما يستضيف أوراوا ريد دايموندز الياباني، وذلك في مباراة مرتقبة الليلة في الرياض في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك مع سعي «الزعيم» لفك الشفرة اليابانية، وحصد انتصار مريح قبل التوجه لخوض مباراة الإياب في طوكيو يوم 25 من الشهر الجاري.

وشكلت البطولة الآسيوية لسنوات طويلة معضلة حقيقية للفريق الأزرق، الذي سعى جاهداً من أجل كسر هذه العقدة لكن ألقابه توقفت فيها منذ عام 2000، وفيما كان قريباً من معانقة المجد الآسيوي عام 2014، سقط وقتها في فخ التعادل، الذي كلفه البطولة أمام وست سيدني الأسترالي، في مباراة ظلم فيها الهلال كثيراً بصافرة حكم ياباني في ذلك الوقت. ويمني الهلال النفس بالظفر باللقب الآسيوي، للمرة الأولى منذ عام 2000، والثالثة في تاريخه، بعد تتويجه باللقب، في نسختي (1991، 2000)، وفي المقابل، يسعى فريق أوراوا ريد دياموندز إلى رفع الكأس للمرة الثانية في تاريخه.

وتأهل الهلال إلى الدور النهائي للبطولة الآسيوية على حساب فريق بیروزي الإيراني، بعد أن اكتسحه في مباراة الذهاب بأربعة أهداف نظيفة، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، قبل أن يتعادلا بهدفين لكل منهما، في مباراة الإياب التي جرت، في مجمع السلطان قابوس الرياضي، في مسقط عاصمة سلطنة عمان.

في حين انتزع الفريق الياباني بطاقة العبور إلى الدور النهائي للبطولة، من فريق شنغهاي الصيني، إثر تغلبه عليه بهدف وحيد، في لقاء الإياب، وذلك، بعد تعادلهما بهدف لكل منهما ذهاباً.