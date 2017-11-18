شباب الأهلي ودبا الفجيرة «البحث عن الانتصار»

منير رحومة (دبي)

مباراة شباب الأهلي دبي ودبا الفجيرة، تجمع بين فريقين يبحثان عن «كسر الصيام» عن الانتصارات، واستعادة النتائج الإيجابية، بعد أن عجز الأول عن الفوز لثلاث جولات متتالية، والثاني لأربعة لقاءات، ويسعى كل منهما لاستثمار التوقف، وفتح صفحة جديدة في مسيرتهما بالدوري، والعودة إلى سكة الانتصارات وجمع النقاط، حسب أهداف وطموحات كل فريق.

ويرغب «الفرسان الثلاثة» في إنهاء حالة التعادلات التي لازمته أمام الشارقة والوحدة والجزيرة، وضيعت عليه فرصة الاقتراب من الصدارة، والبقاء ضمن دائرة المنافسين على اللقب، خاصة أنه يملك مجموعة من اللاعبين المؤهلين لتحقيق أفضل النتائج، والمنافسة بجدية على الألقاب والبطولات، وبعد عودة الهجوم إلى التسجيل في كأس الخليج العربي، وإنهاء سوء الحظ الذي رافقه في المباريات الأخيرة للدوري، ينتظر جمهور الفريق أن يثمر هذا العامل الإيجابي في استعادة «شهية» التهديف أمام دبا الفجيرة، خاصة بعد أن كان هجوم شباب الأهلي قوة ضاربة في افتتاح الموسم.

ورغم غياب لوفانور عن الخط الأمامي، إلا أن الفريق يملك العديد من الخيارات في مختلف المراكز.

أما دبا الفجيرة الذي توقفت انتصاراته منذ الجولة الثالثة، يطمح إلى استغلال حالة عدم التوازن التي يمر بها منافسه، واستثمار اكتمال الصفوف للعودة بنتيجة إيجابية، معتمداً على مهاجميه السريعين، لمفاجأة دفاعات «الفرسان الثلاثة».