الإمارات والوحدة طريق العودة.. وتضميد الجراح

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

غابت الابتسامة عن الوجوه، وتعرض القلب لـ «الجرح»، هكذا حال «الصقور» و«العنابي»، في الجولة الماضية، عندما خسر الوحدة أمام العين بهدف في «كلاسيكو أبوظبي»، وبالنتيجة نفسها عاد فريق الإمارات مثقلاً بآلام السقوط أمام «الملك»، ومن هذا المنطلق، يحاول كل منهما مداواة جراحه على حساب الآخر واستعادة الثقة والعودة للانتصارات. يدخل «الصقور» مواجهة اليوم بطموح تحقيق الفوز الأول مع المدرب نور الدين العبيدي، وطي صفحة النتائج السلبية، بعد الخسارة 5 مرات أمام الوصل والعين وشباب الأهلي دبي وعجمان والشارقة، مقابل الفوز على حتا والتعادل مع الظفرة. وتستدعي جماهير «الصقور» إلى الذاكرة «وعد باتنا» نجم الوحدة الحالي ولاعب فريق الإمارات السابق، عندما كشف بعد الإعلان رسمياً عن انضمامه إلى «العنابي»، عن عدم رغبته في الاحتفال مع لاعبي وجماهير فريقه في حال نجاحه في هز شباك فريقه السابق.

ولا يبدو الوحدة بعيداً عن الأهداف ذاتها، لأنه يتطلع إلى استعادة «نغمة الفوز» في الدوري بعد الخسارة الماضية أمام العين والتعادل مع شباب الأهلي دبي سلباً في «الجولة 6»، علماً أن آخر فوز له على حساب حتا 3-1 في الجولة الخامسة يوم 19 أكتوبر الماضي باستاد آل نهيان.

مال الله: الخروج من دائرة السلبية

أكد أحمد مال الله، لاعب فريق الإمارات، أن لقاء الوحدة، يمثل فرصة أمام «الصقور» للخروج من نفق النتائج السلبية، والتي جعلت رصيد الفريق يتجمد عند 4 نقاط فقط في 7 مباريات، كما أن الفوز يترجم المستوى الفني الذي يتحسن بمرور الوقت، كما أن الفريق يحتاج إلى قليل من الحظ.

وأوضح مال الله أن مباراتي الشارقة في الدوري، ودبا الفجيرة بكأس الخليج العربي، قدمتا إشارات بالحالة الفنية الجيدة، موضحاً أن اللاعبين يدركون أن المهمة لن تكون سهلة أمام الوحدة، إلا أن «الأخضر» قادر على تجاوزها بتكاتف الجميع.

سالم سلطان : لا يوجد فريق ضعيف في الدوري !

أكد سالم سلطان مدافع الوحدة العائد من الإصابة، أن فريقه يعمل ألف حساب لمضيفه الإمارات، وردة الفعل المتوقعة منه للعودة إلى الطريق الصحيح، لكن هذه العودة لن تكون على حساب «العنابي» الذي يبحث عن النقاط الثلاث.وأضاف: لا يوجد فريق ضعيف في الدوري، وكل المباريات صعبة، وخسرنا 5 نقاط في آخر مباراتين، ولا مجال للتفريط في المزيد منها.