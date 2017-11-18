رحيل المسرحي المغربي عبد الله شقرون

الرباط (الاتحاد)

فقدت الساحة المسرحية المغربية والعربية، مساء الخميس، أحد كبار رموز المسرح والإذاعة في المغرب، عبد الله شقرون، مؤسس وأب المسرح الإذاعي في المغرب، تاركاً اكثر من 500 مسرحية إذاعية ومؤلفات قيمة في المسرح والإذاعة منها: «فن الإذاعة» (1957)، و«شعراء على مسرح التلفزيون» (1983)، وخمسة مؤلفات صدرت عن اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس، وهي :«مسرح في التلفزيون والإذاعة» (1984)، و«حقوق المؤلف في الإذاعة والتلفزة» (1986)، و«الشعر الملحون في الإذاعة» (1987 )، و«فجر المسرح العربي بالمغرب» 1988، و«الثقافة المسرحية» و«نشوة القلم في بدائع الأدب»، و«نظرات في شعر الملحون»، و«دولة الشعر والشعراء على ضفتي أبي رقراق»، و«جولة في عالم الشعر والشعراء بالمغرب»، و»حياة في المسرح» و«فجر المسرح العربي بالمغرب»، و«حديث الإذاعة حول المسرح العربي»، و«فن الإذاعة»، و«رباعيات عبد الرحمان المجذوب عبر الأثير»، ومسرحية «طوق الحمامة».ولد شقرون في مدينة سلا سنة 1926، وفيها تلقى تعليمه الأولي قبل أن أن يسافر إلى فرنسا لدراسة أصول المسرح والإذاعة، وبعد عودته من فرنسا اشتغل الفقيد في الإذاعة المغربية، ثم الإذاعة التونسية، ووزارة الثقافة المغربية.