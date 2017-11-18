عبد الله الجنيبي: «كيمره» يحمل رسائل وطنية واجتماعية للشباب

محمود عبد الله (أبوظبي)
يعتبر المخرج عبد الله الجنيبي، (مواليد عام 1970)، واحداً من أبرز المخرجين السينمائيين الإماراتيين الذين استطاعوا أن يراكموا تجربة سينمائية تتميز بالتنوع والتّطور والتفاعل مع قضايا المجتمع المحلّي الرّاهنة، في مسيرته سلسلة من الأفلام الناجحة، أهمها «الطريق» الذي فاز عنه بجائزة أفضل إخراج في مسابقة المهر الإماراتي في النّسخة التاسعة لمهرجان دبي السينمائي الدّولي، واعتبره النّقاد بمثابة جرس إنذار مبكّر في معالجة القضايا المحلّية المهمة التي تخص الشباب والأسرة. وكما يبدو من البحث في تجربة الجنيبي، فهو مبدع مهموم بكشف المستور عن التحولات التي يعيشها المجتمع، في ظل ثقافة العولمة، حيث تغوص كاميرا الجنيبي في عالم المهمشين والبسطاء، فاتحة أفقاً آخر أمامنا لما لم نكن نراه، ومن ذلك آخر أفلامه الذي انتهى من تصويره بين جبال رأس الخيمة، وصحراء الشارقة، بعنوان «كيمره» نصّه وإخراجه، كما ذكر في حديث لـ«الاتحاد». وبيّن الجنيبي أنّ سيناريو فيلمه استغرق منه نحو 6 سنوات، وقال: «الفيلم تتوافر له كل مقومات نجاحه من إثارة وتشويق وحركة، بقالب فني راق، كما أنّه مشغول بعناية فائقة ولغة سينمائية ستفاجئ الجميع، مما يضع اللبنة الأولى لإنتاج سينمائي بمواصفات عالمية، وبروح وهوية إماراتية».
أضاف: ««كيمره» مشروع طموح يستند إلى خبرة ووعي شامل لأهداف وتعاليم دولتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة، وبكل فخر واعتزاز تم إنتاجه ليضع معايير عالمية في إنتاج السينما الإماراتية، بدعم مباشر من القطاع الخاص لرجل الأعمال فيصل علي موسى، الذي تبنّى قضية تحوّل إنتاج السينما من محاولات شبابية إلى صناعة تتسم بالإتقان والجودة».
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عن جمهور السينما في الإمارات، ختم الجنيبي بالقول: «الجمهور يُقصف يومياً بالمعلومات، وصار أكثر اشتراطاً وانتقائية، وليست أي صورة قادرة على شدّه وإقناعه، وهنا المشكلة الحقيقة، ولهذا عمدت إلى تقديم فيلم يتناسب مع فئات الجمهور المختلفة، وعلى وجه الخصوص الشباب، في إطار سينما حقيقية».