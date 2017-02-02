دبي (الاتحاد)
تصدر «مخروش» لـ «أف 3» الترتيب في فئة جير تبع فرخ، بقيادة خليفة بن مجرن الكندي، بزمن 18:676 ثانية، أمس في ثاني أيام منافسات النسخة الخامسة لبطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور التي ينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتتواصل حتى 12 فبراير الجاري بمشاركة محلية وخليجية واسعة، وجاء ثانياً «أس 725» بقيادة نفس الصقار بزمن 18:761 ثانية، وثالثاً «تي 3» من «أف 3» بقيادة راشد بن مجرن الكندي بزمن 18:815 ثانية.
وفي فئة الشيوخ الخاصة بجير تبع جرناس، حصد فريق «أف 3» المراكز العشرة الأولى أيضاً، وجاء بالمركز الأول «أيه 19» بقيادة راشد الكندي بزمن 19,075 ثانية، وثانياً «إيه أل 157» بقيادة سهيل الكندي بزمن 19:112 ثانية، وثالثاً «15» بقيادة سهيل الكندي بزمن 19:148 ثانية.
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وفي منافسات العامة أيضاً، شهدت فئة جير شاهين جرناس، حصول «عزام» لمحمد خليفة المنصوري على المركز الأول، بزمن 17:153 ثانية، فيما حصد حمدان سعيد جابر المراكز الأربع التالية، عبر «سلسبيل» الثاني بزمن 17:169 ثانية، «باكو» الثالث بزمن 17:309 ثانية، وتشارك المركز الرابع «مشكور» و«مشوش» بزمن 17:321 ثانية.
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وقالت: تمت مراعاة احتياجات الصقارين الذين يتم التواصل باستمرار على مدار الموسم، للعمل على وضع البرامج والمنافسات التي تحددها إدارة البطولات وفق المعايير الفنية المعتمدة.