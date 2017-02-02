دبي (الاتحاد)

تصدر «مخروش» لـ «أف 3» الترتيب في فئة جير تبع فرخ، بقيادة خليفة بن مجرن الكندي، بزمن 18:676 ثانية، أمس في ثاني أيام منافسات النسخة الخامسة لبطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور التي ينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتتواصل حتى 12 فبراير الجاري بمشاركة محلية وخليجية واسعة، وجاء ثانياً «أس 725» بقيادة نفس الصقار بزمن 18:761 ثانية، وثالثاً «تي 3» من «أف 3» بقيادة راشد بن مجرن الكندي بزمن 18:815 ثانية.

وفي فئة الشيوخ الخاصة بجير تبع جرناس، حصد فريق «أف 3» المراكز العشرة الأولى أيضاً، وجاء بالمركز الأول «أيه 19» بقيادة راشد الكندي بزمن 19,075 ثانية، وثانياً «إيه أل 157» بقيادة سهيل الكندي بزمن 19:112 ثانية، وثالثاً «15» بقيادة سهيل الكندي بزمن 19:148 ثانية.

وعلى صعيد العامة، شهدت فئة جير شاهين فرخ، حصول «سحيم» لخالد ناصر الهاجري، وبقيادة سالم ناصر الهاجري، على المركز الأول قاطعاً المسافة بزمن 17:493 ثانية، وجاء ثانياً «أس 11» لحمدان سعيد جابر بزمن 17:521 ثانية، وبالمركز الثالث «أم 8» لهزاع محمد المحمود بزمن 17:668 ثانية.

وفي منافسات العامة أيضاً، شهدت فئة جير شاهين جرناس، حصول «عزام» لمحمد خليفة المنصوري على المركز الأول، بزمن 17:153 ثانية، فيما حصد حمدان سعيد جابر المراكز الأربع التالية، عبر «سلسبيل» الثاني بزمن 17:169 ثانية، «باكو» الثالث بزمن 17:309 ثانية، وتشارك المركز الرابع «مشكور» و«مشوش» بزمن 17:321 ثانية.

من جانبها، أعلنت سعاد إبراهيم درويش، مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن استمرار برنامج التصفيات مع الانتهاء من 8 فئات في ختام اليوم الثاني، على أن تقام خلال الأيام المقبلة تصفيات 16 فئة للتلواح الطيارة اللاسلكية، وتم تأجيل المنافسات اليوم بسبب سرعة الرياح العالية للحفاظ على سلامة الصقور المشاركة التي تأتي بالمقام الأول.

وقالت: تمت مراعاة احتياجات الصقارين الذين يتم التواصل باستمرار على مدار الموسم، للعمل على وضع البرامج والمنافسات التي تحددها إدارة البطولات وفق المعايير الفنية المعتمدة.