عروض ربيع الشارقة تنطلق اليوم

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم عروض ربيع الشارقة، وتستمر حتى الحادي عشر من فبراير المقبل، حيث تتزين مراكز التسوق الكبرى في الإمارة، والأسواق المركزية والشوارع الرئيسة، ومتاجر التجزئة التجارية المشاركة في العروض بالأعلام الإماراتية وأدوات الزينة المختلفة، بالإضافة إلى المجسمات الدعائية واللوحات الإعلانية الخارجية الجذابة لتسويق العروض والمنتجات التي تعرضها إلى جمهور المتسوقين، فضلاً عن فرص الفوز بالجوائز القيمة كالسيارات والمبالغ النقدية والذهب وغيرها الكثير.

وأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، التي تنظم عروض ربيع الشارقة بالتعاون مع عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية العاملة بالإمارة، استكمال الاستعدادات اللازمة كافة لانطلاق العروض، حيث أنهت اللجنة الإعلامية برنامجها الخاص لتسويق العروض.

وتستهدف العروض تنشيط الحركة الاقتصادية عامة وقطاع تجارة التجزئة بشكل خاص في الإمارة، حيث تؤكد الدراسات العالمية، وآخرها تقرير نشرته شركة بوز ألن هاملتون، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر مركزاً عالمياً لقطاع تجارة التجزئة، ومن المتوقّع أن ينمو نشاط هذا القطاع من 996 مليار دولار في عام 2015 إلى 1.05 تريليون دولار مع نهاية عام 2016 ليواصل صعوده في عام 2017.

وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة كبيرة من هذه التجارة التي تنمو باطراد مستمر، ومن هنا تأتي أهمية عروض ربيع الشارقة، حيث تمثل فرصة كبرى لقطاع تجارة التجزئة والمحال التجارية ومراكز التسوق لعرض منتجاتهم، وزيادة نسبة المبيعات بدرجة كبيرة لقطاع واسع من الجمهور الذي ينتظر هذه المناسبة في مثل هذا الوقت من كل عام للاستفادة من التخفيضات الكبرى على الأسعار، التي تصل إلى 70% على المشتريات.

وبلغ عدد متاجر التجزئة المسجلة حتى الآن أكثر من 500 متجر، ومن المتوقع أن يبلغ حجم المبيعات لمراكز التسوق الرئيسية والأسواق المركزية والمحال المشاركة في مختلف مدن الإمارة إلى أكثر من 600 مليون درهم.

وتشارك في العروض هذا العام أكبر المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة التي تضم نخبة من أبرز العلامات التجارية في العالم، وتقدم منتجاتها بأسعار تنافسية وخصومات كبيرة تهدف إلى تلبية احتياجات التسوق والترفيه للسياح والمواطنين والمقيمين وللعائلات والزوار، حيث يمكن للجميع الاستفادة من التخفيضات على مجموعة متنوعة وكبيرة من البضائع المعروضة في مراكز التسوق المختلفة بالإمارة.

كما تشهد العروض برامج ترفيهية تقدمها مراكز التسوق بالشارقة تستهدف زوارها من الأسر والأطفال، وإقامة فعاليات تراثية وترفيهية في عدد من الحدائق العامة، ومواقع مختلفة خارجية للتمتع بالأجواء الربيعية التي تشهدها الدولة، وتأتي فعاليات العروض مع ذروة الموسم السياحي في الدولة وارتفاع نسبة الزوار من الدول المجاورة لتزامنها مع موسم الإجازات الشتوية لديها.

ويذكر أن إمارة الشارقة تشهد إقبالاً كبيراً على زيارتها من قبل الزوار والسياح العرب والأجانب على مدار العام، وذلك لما تتمتع به من مناطق جذابة ومعالم سياحية متنوعة، وبنية تحتية متكاملة، ومهرجانات تجارية ومعارض اقتصادية وثقافية مختلفة، تعقد على مدار أيام السنة جعلت منها نقطة جذب أساسية للسياح من أرجاء العالم كافة.