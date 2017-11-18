«اللوفر أبوظبي».. أداة معرفية مفتوحة على الرحابة الإنسانية

محمود عبد الله(أبوظبي)

يقرأ زوار متحف اللوفر أبوظبي، المعاني الأبعد مما يشاهدونه. يقرأون في المتحف، القيم التي تقف خلف تلك المعروضات واللقى التاريخية. ففيها ما يدل على هويتها أولًا، وفيها أيضاً ما يدل عما ترمز إليه، هي، هنا في «اللوفر أبوظبي»، تحضر بما تمثله من تسامح، وانفتاح، وأصالة، وإرادة بقاء، وحوار مع الذات ومع الآخر، وقبل كل شيء بما تعنيه من تلاقح حضاري، لا تحد منه انقطاعات جغرافية، أو محاولات للانعزال خلف معايير ضيقة. بهذا المعنى، فإن «اللوفر أبوظبي»، ينهض بكونه أداة معرفية، لا تقتصر على الثقافة المتحفية فحسب وإنما تمتد إلى الثقافة الإنسانية بمعانيها الأرحب.

وهذا ما خلصت إليه «الاتحاد» في جولتها بين أروقة وقاعات المتحف للتعرف إلى آراء الزوار حول قيمة وأهمية هذا الصرح العظيم:

وقد لفتت المواطنة مهرة المرزوقي (مهندسة في طيران الاتحاد) إلى أهمية أن يجتذب المتحف هذا العدد الهائل من الزوار الأجانب في يوم واحد، معنى ذلك أن «اللوفر ابوظبي»، أصبح مسجلاً في ذاكرة العالم، وتحديداً على خريطة المؤسسات ذات الصلة، والشركات السياحية التي بدأت من الآن بالتحضير لإرسال وفود الزوار والسائحين للاطلاع على مقتنيات المتحف، وقالت المرزوقي: «أفتخر أنني في دولة تعي تماماً رسالة الثقافة والفنون العريقة»، مختتمة بالإشارة إلى إعجابها بجماليات طريقة عرض المقتنيات، وتوفير المعلومات للزوار، مع الاهتمام بتخصيص مساحة جيدة لكل حضارة لكي تعرض فنونها وتقاليدها وثقافتها أمام النّاس.

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