تشاؤم ألماني حيال انفتاح الأسواق الصينية

بكين (د ب أ)

كشفت دراسة لغرفة التجارة الألمانية أمس الجمعة أن أكثر من نصف الشركات الألمانية التي تعمل في الصين لديها ثقة محدودة أو ليس لديها ثقة على الاطلاق بشأن إمكانية انفتاح الأسواق الصينية بشكل أكبر.

ورغم أن المشاركين في الدراسة التي أجرتها غرفة التجارة الألمانية في الصين أعربوا عن تفاؤلهم بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد، إلا أنهم ظلوا على شعورهم بالحذر بشأن آفاق الاستثمار والتوظيف.

وجددت الحكومة الصينية مؤخرا تعهداتها بفتح أسواقها بشكل أكبر بعد تعرضها لانتقادات بشأن وضع عراقيل أمام دخول الشركات الأجنبية إلى أسواقها وممارسة سياسة تفضيلية للشركات المحلية.

وكشفت الدراسة الألمانية أن البطء وتقييد استخدام الانترنت يأتيان على رأس مخاوف الشركات الألمانية علاوة على بعض التحديات الشخصية.