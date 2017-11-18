نيكي يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع



تاريخ النشر: السبت 18 نوفمبر 2017 طوكيو (رويترز) ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في أسبوع أمس الجمعة مدعومة بمكاسب في معظم القطاعات والأداء المتفوق للأسهم المرتبطة بقطاع صناعة الرقائق مثل سومكو وطوكيو إلكترون. وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعاً 0.2 بالمئة إلى 22396.80 نقطة مسجلا أعلى إقفال له منذ العاشر من نوفمبر. لكنه تراجع 1.3 بالمئة على مدى الأسبوع ليقطع موجة مكاسب دامت لتسعة أسابيع. وصعد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات أشباه الموصلات واحداً بالمئة وسومكو كورب لتصنيع رقائق سليكون أشباه الموصلات 4.9 بالمئة. وارتفعت أسهم مصنعي الإلكترونيات الاستهلاكية. وزاد سهم سوني 0.7 بالمئة وباناسونيك 0.8 بالمئة. في المقابل انخفضت أسهم شركات المرافق ومصنعي الورق وكانت الأسوأ أداءً في السوق. ونزل سهم تشوبو للطاقة الكهربائية 1.1 بالمئة وهوكوريكو للطاقة الكهربائية 1.4 بالمئة وطوكيو غاز 1.7 بالمئة.