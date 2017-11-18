76 مليار يورو فائض مالي للحكومة الألمانية المقبلة



تاريخ النشر: السبت 18 نوفمبر 2017 برلين (د ب أ) تقدر غرفة التجارة والصناعة الألمانية الفائض المالي للحكومة الألمانية المقبلة بضعف ما تقدره أحزاب «جامايكا» التي تتفاوض حاليا بشأن تشكيل ائتلاف حاكم. وجاء في تقرير حسابي للغرفة أن أحزاب الائتلاف الحاكم المقبل قد يتاح لها فائض مالي بقيمة 76 مليار يورو. وتقدر أحزاب الائتلاف المحتمل قيمة الفائض المالي حتى الآن بين 35 و40 مليار يورو. ويُطلق على الائتلاف الحاكم المحتمل في ألمانيا اسم ائتلاف «جامايكا»، لأن الألوان المميزة للأحزاب المشاركة هي نفس ألوان علم دولة جامايكا، ممثلة في التحالف المسيحي، (اللون الأسود) وحزب الخضر (اللون الأخضر) والحزب الديمقراطي الحر (اللون الأصفر). تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. وبحسب بيانات الغرفة بالاستناد إلى تقديرات ضريبية لهذا الشهر، فإنه بإمكان الحكومة المقبلة توقع أن تبلغ الإيرادات الضريبية وحدها 30 مليار يورو، إلى جانب فائض مالي بقيمة 12 مليار يورو من الارتفاع الطفيف في النمو الاقتصادي. ... المزيد