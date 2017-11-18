76 مليار يورو فائض مالي للحكومة الألمانية المقبلة

برلين (د ب أ)
تقدر غرفة التجارة والصناعة الألمانية الفائض المالي للحكومة الألمانية المقبلة بضعف ما تقدره أحزاب «جامايكا» التي تتفاوض حاليا بشأن تشكيل ائتلاف حاكم.
وجاء في تقرير حسابي للغرفة أن أحزاب الائتلاف الحاكم المقبل قد يتاح لها فائض مالي بقيمة 76 مليار يورو.
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ويُطلق على الائتلاف الحاكم المحتمل في ألمانيا اسم ائتلاف «جامايكا»، لأن الألوان المميزة للأحزاب المشاركة هي نفس ألوان علم دولة جامايكا، ممثلة في التحالف المسيحي، (اللون الأسود) وحزب الخضر (اللون الأخضر) والحزب الديمقراطي الحر (اللون الأصفر). تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
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