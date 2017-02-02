84 متسابقاً في تحدي الصحراء

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم الجولة الرابعة من بطولة الإمارات الصحراوية، بمشاركة 84 متسابقا في كافة فئات البطولة، ويسعى الدراج الإماراتي محمد البلوشي لتعزيز صدارته، حيث يأتي حالياً في المركز الأول في الترتيب العام لفئة الدراجات النارية.

وبعد انتهاء ثلاث جولات من أصل خمس لهذا الموسم، يتصدر البلوشي فئته بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، وبعد حصوله على المركز الثاني في الموسمين 2014-2015 و2015-2016، فإنه يعتزم انتزاع لقب البطولة لهذا العام.

ويقول محمد البلوشي: «بعد حصولي على المركز الثاني في الموسمين الماضيين، سيكون الفوز بلقب البطولة هذا الموسم إنجازاً رائعاً بالنسبة لي، كما أنه سيكون دافعاً كبيراً لمشاركتي في رالي دبي الصحراوي ورالي أبوظبي الصحراوي».

وبعد أن كان البلوشي يعاني سوء الحظ خلال المواسم الماضية، والذي منعه من الحصول على لقب البطولة، فإن مثابرته وإصراره على الفوز، بالإضافة إلى تعثر أحد منافسيه الرئيسين قد يمنحه فرصة الفوز به هذا العام، وقد أصيب جوش برودالكا، الفائز بالمركز الأول في الجولتين السابقتين هذا العام، وأقرب منافس لمحمد البلوشي، أثناء تعرضه لحادث خلال التدريبات الأسبوع الماضي، وتمنعه إصابته البالغة من المشاركة في بقية جولات هذا الموسم.

وقال محمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات ورئيس اتحاد رياضة السيارات والدراجات النارية: «يؤسفنا عدم مشاركة جوش في بقية جولات هذا الموسم، حيث شهدت الجولات الماضية إثارة ومتعة كبيرة من خلال المنافسة القوية بين المتسابقين.

محمد البلوشي لديه خبرة كبيرة، وهو يعلم أنه لا يزال عليه بذل الكثير من الجهود للحصول على اللقب، حيث يشارك في البطولة العديد من المتسابقين ذوي الخبرة مثل مارك جرامز، سام سمث، محمد جعفر وبطل الموسم الماضي روس رانلز، واللذين يسعى جميعهم للاستفادة من أي خطأ، بالنسبة لنا كمنظمين، لا يهمنا كثيراً من الذي يحصل على اللقب بقدر اهتمامنا باستمتاع الجميع بأحداث البطولة وإنهاء الموسم بسلامة وآمان».

ولا تزال المنافسة محتدمة في فئة سيارات البقي، بمشاركة 12 متسابقاً في هذه الفئة، ويتصدرها حالياً المتسابق راين تراتش بمجموع 58 نقطة، بعد حصوله على المركز الثالث مرتين، وعلى المركز الرابع مرة في الجولات الثلاث الأولى، ويحتل الإماراتي أحمد المقعودي، بطل الموسم 2014-2015 حالياً المركز الثاني بمجموع 50 نقطة، وهو من بين المرشحين للحصول على اللقب، وتنص قواعد البطولة على أن نتائج أفضل أربع جولات من بين الجولات الخمس للمتسابق تحسب نتائجها لمجموع النقاط النهائية، ما يمنح المقعودي الأفضلية في الجولتين الأخيرتين.

وتجري أحداث بطولة الإمارات الصحراوية، ضمن سلسلة راليات الباها الوطنية للسيارات والدراجات النارية وسيارات البقي والدراجات رباعية الدفع (الكوادز)، ويجري تنظيم بطولة الإمارات الصحراوية من قبل نادي الإمارات للسيارات واتحاد رياضة السيارات والدراجات النارية.