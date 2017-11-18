«رابطة المشتقات»: «النفط الفنزويلية» تخلفت عن الدفع

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت الرابطة الدولية للمشتقات المالية أن شركة النفط الوطنية الفنزويلية في حالة تخلف عن الدفع.

وأكدت لجنة الرابطة التي كانت تعقد اجتماعا رابعا حول الموضوع في نيويورك حصول «تخلف عن سداد» ثلاثة قسوط، مضيفة ان «تحليلا مفصلا سينشر لاحقا» كما سيعقد اجتماع آخر الاثنين عند الساعة 20,00 ت غ «لمواصلة المحادثات» من أجل تحديد سعر لإعادة تسديد المشتقات المالية.

وكانت لجنة الرابطة التي تضم ممثلين عن 15 شركة مالية يدرسون التأخر في دفع مستحقات لم تكشف قيمتها بينما أشارت مصادر قبلا إلى انها تقارب 1.161 مليار دولار.

وقررت وكالتا التصنيف «ستاندارد اند بورز غلوبال ريتينزغ» الاثنين ونظيرتها «فيتش» الثلاثاء إعلان فنزويلا في حالة تخلف جزئي عن السداد واشارتا إلى ان الحكومة لم تتمكن من دفع مستحقات على دينها الخارجي بعد فترة سماح من ثلاثين يوما.

الا ان فنزويلا وقعت اتفاقا في موسكو الأربعاء لاعادة هيكلة دين بنحو ثلاثة مليارات دولار حصلت عليه من هذا البلد في العام 2011.

لكن هذا العقد لا يزال بعيدا عن حل المشاكل المالية لكراكاس التي تسعى إلى اعادة هيكلة دين إجمالي يقدر بنحو 150 مليار دولار لكنها لم تعد تملك أكثر من 9.7 مليار دولار في احتياطيها من النقد الأجنبي.

ويتوجب عليها تسديد 1.47 مليار دولار على الاقل قبل نهاية العام الجاري ثم ثمانية مليارات اخرى في 2018.