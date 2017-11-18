دايملر تستثمر 755 مليون دولار لإنتاج سيارات كهربائية بالصين

قوانغتشو (رويترز)

تعتزم دايملر الألمانية استثمار خمسة مليارات يوان (755 مليون دولار) في الصين بالاشتراك مع شريكها الصيني في مشروع مشترك، وذلك لإنتاج سيارات كهربائية والبطاريات التي تزودها بالطاقة في إطار مسعى لمساعدة عملياتها في الصين على الامتثال لحصص إنتاج ومبيعات السيارات الصديقة للبيئة في البلاد.

وقال هربرتوس تروسكا رئيس عمليات دايلمر في الصين للصحفيين إن الاستثمار جزء من مبادرة دايملر العالمية للسيارات الصديقة للبيئة البالغة قيمتها عشرة مليارات يورو (11.8 مليار دولار) والتي أُعلن عنها في وقت سابق.

وقال تروسكا الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش معرض غوانغتشو للسيارات إن دايملر التي تدير العلامتين التجاريتين مرسيدس-بنز وسمارت في الصين وشريكتها بايك موتور تخططان للاستثمار في توطين إنتاج السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات في الصين.

وقال تروسكا للصحفيين «إذا كان هناك بلد واحد في العالم (بإمكانه) زيادة الطلب على السيارات الكهربائية فإنه الصين لأنه لا توجد دول أخرى لديها مثل هذا العدد الكبير من المدن الكبيرة». وعلى الرغم من أن الحوافز الرسمية لشراء السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ستُلغى تدريجياً خلال السنوات القليلة القادمة، يقول تروسكا «إن هناك حافزاً قوياً (لدى المستهلكين الصينيين) كي يتجهوا للسيارات الكهربائية».

وقالت دايملر أمس الجمعة: «إنها وبايك تهدفان إلى إنتاج سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات محلياً في الصين تحمل العلامة التجارية إي.كيو بحلول 2019».