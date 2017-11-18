شرطة دبي تعرض «هوفر» الدراجة الطائرة سريعة الانتقال

دبي (الاتحاد)

عرضت القيادة العامة لشرطة دبي في معرض دبي الدولي للسيارات دراجة «هوفر» الوحيدة من نوعها في العالم، والتي تستطيع الطيران على مستوى منخفض للوصول إلى أماكن الحوادث والاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

وأكد المقدم سلطان المري، نائب مدير مركبات القوة في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن الدراجة تعتبر في مرحلة الاختبار حالياً ويتم تطويرها بالتعاون مع شركة بي إم دبليو من أجل استشراف المستقبل في مجال استخدام الدراجات الطائرة والتي قد تساعد العمل الشرطي في الانتقال السريع إلى أماكن البلاغات والحوادث المرورية، مشيراً إلى أن تطوير الدراجة يأتي في إطار توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في استشراف المستقبل واستخدام أحدث الأنظمة الذكية في العمل الشرطي.

وتستطيع هذه الدراجة الطيران لمدة 20-25 دقيقة باستخدام البطارية ولمدة ساعة باستخدام البنزين، وتستطيع حمل وزن 300 كيلوجرام إلى جانب قائدها، وتبلغ سرعتها 70كم/ ساعة، ويمكن استخدامها للأغراض المرورية ووقت الازدحام.