أبرز 10 إطلاقات في «دبي للسيارات»



تاريخ النشر: السبت 18 نوفمبر 2017 دبي (الاتحاد) تسلط النسخة الـ14 لمعرض دبي الدولي للسيارات الضوء على باقة تضم أكثر من 550 من أحدث السيارات الرياضية الخارقة وسيارات السيدان والدفع الرباعي والسيارات الكهربائية والهجينة والسيارات المزوّدة بأنظمة القيادة الآليّة ومبادرات التكنولوجيا الذكية، والتي لا تعد معروفة بشكل جيد على مستوى المنطقة أو في أي مكان حول العالم. ونستعرض 10 من أكثر السيارات تميزاً التي سيتم تقديمها خلال فعاليات معرض دبي الدولي للسيارات 2017. جيب جراند شيروكي سيارة ’جيب جراند شيروكي تراك هوك‘ الأميركية الجديدة أقوى وأسرع نسخة إنتاجية مقارنة مع منافسيها على مستوى سيارات الدفع الرباعي في العالم، وقد تم كشفت النقاب عنها عالمياً في دبي، وتعتبر سيارة مثالية للسباقات خصوصاً مع تزويدها بمحرك بقوة 707 أحصنة سعة 6.2 لتر مع 8 أسطوانات على شكل حرف (V). أستون مارتن فالكيري ... المزيد