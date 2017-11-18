«الاقتصاد» تبحث تعزيز الشراكة مع ألمانيا

أبوظبي (الاتحاد)

بحث المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، خلال استقباله فيلكس نيوغارت، الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي للصناعة والتجارة في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

ناقش اللقاء عددا من مسارات التعاون الرامية إلى تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وتعميق الروابط بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، فضلاً عن سبل زيادة التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في البلدين ويرفد جهودهما للتنمية الاقتصادية.

وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي خلال اللقاء أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وألمانيا متميزة جداً وتتمتع بالقوة والمتانة، حيث تعد ألمانيا خامس أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، وشهد التبادل التجاري غير النفطي للبلدين نمواً سنوياً لم يمر بأي تراجع على مدى العقد الماضي، وبلغت في عام 2016 أكثر من 16 مليار دولار في 2016 (59.1 مليار درهم إماراتي)، ارتفاعاً من نحو 15.5 مليون دولار في عام 2015.

وأضاف الشحي أن بيئة الأعمال في دولة الإمارات تعد وجهة جاذبة وريادية للشركات الألمانية، حيث وصل رصيد الاستثمارات الألمانية في الإمارات في عام 2015 إلى نحو 2.8 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات الألمانية العاملة في الدولة 110 شركات، إضافة إلى 507 وكالات تجارية و12660 علامة تجارية مسجلة في الدولة حتى العام نفسه، وتمثل الإمارات أكبر شريك تجاري لألمانيا على مستوى المنطقة.

وأوضح أنه في ظل المساعي المتواصلة لدولة الإمارات لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، انسجاماً مع محددات رؤية 2021، وفي إطار التركيز الحكومي على تنمية الابتكار والبحث العلمي والتطوير والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، ودعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن ألمانيا تعد شريكاً اقتصادياً رئيسياً لدولة الإمارات في دعم هذه الجهود، نظراً إلى تجربتها الرائدة وموقعها العالمي المتقدم في هذه المجالات الحيوية، وذلك عبر تبادل الخبرات وإقامة المشاريع المشتركة وبناء الجسور بين رواد الأعمال وقطاع الاستثمار في البلدين.